Elezioni regionali di novembre: depositate le liste tra vip, transfughi e star

Roma, 26 ottobre 2025 – I vip, gli ex, i figli di, i transfughi, gli esclusi. Il secondo tempo delle Regionali d’autunno incombe – si voterà in Campania, Puglia e Veneto il 23 e 24 novembre – e il gong suonato ieri offre uno sguardo d’insieme sui nomi in lista. In Campania tornano a confrontarsi, ma stavolta non è né un talk show né un’aula di tribunale (l’udienza preliminare, notizia di ieri, sarà il 6 febbraio) Maria Rosaria Boccia, candidata con “Dimensione Bandecchi”, e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, capolista per FdI. “Come nelle migliori tradizioni – ha osservato l’imprenditrice campana – non appena è stata ufficializzata la mia candidatura…”. Non sarebbe Napoli se non spuntasse fuori, in qualche modo, Maradona e difatti con il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli c’è lo storico avvocato del campione, Angelo Pisani. Si prepara a correre con la Lega Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò, il giovane musicista ucciso due anni fa. In campo anche gli ex parlamentari Michela Rostan, ex Pd e FI ora Lega, e Gianfranco Librandi, ex Pd e Iv, ora Forza Italia. In entrambi gli schieramenti non mancano i ‘figli di’, da Armando Cesaro, coordinatore di Italia viva e figlio dell’ex presidente della Provincia Luigi, al figlio di Clemente Mastella, Pellegrino, a sostegno di Fico. Nel centrodestra FdI schiera, tra gli altri, Ione Abbatangelo, figlia dell’ex parlamentare missino Massimo. In Puglia quattro sono i candidati presidente, ma la sfida sarà tra Antonio Decaro per il centrosinistra e Luigi Lobuono per il centrodestra (in corsa anche Sabino Mangano per Alleanza Civici per la Puglia e Ada Donno per Puglia Pacifista e Popolare). Tra gli esclusi illustri c’è il governatore uscente Michele Emiliano che su espressa richiesta di Decaro non è sceso in campo, a differenza dell’ex governatore Nichi Vendola che ha tirato dritto ed è in lista per Avs. I 5S schierano Jarbam Bassem, ex presidente della Comunità palestinese attaccato dai leghisti per aver pubblicato foto del Bambin Gesù e della Madonna con la kefiah. Nella lista civica a sostegno di Decaro anche la campionessa di nuoto Venere Altamura. Nel centrodestra l’assenza più rumorosa è quella dell’ex generale Roberto Vannacci che alla fine non si è candidato. In Veneto la corsa è a sei, ma il duello vero è tra Alberto Stefani “erede“ di Luca Zaia per il centrodestra e Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, per il campo largo. Transfughi e vannacciani agitano il Carroccio. Tra i primi c’è Luciano Sandonà, leghista della prima ora candidato con FdI e Antonio “Toni“ Da Re, finito in disgrazia ed espulso per aver criticato Salvini, arruolato in Forza Italia da Flavio Tosi. Quattro vannacciani sono in lista e i maldipancia nel partito si sprecano: si tratta dei consiglieri uscenti Stefano Valdegamberi, Milena Cecchetto e Giulio Centenaro e della sindaca di Musile di Piave (Venezia), Silvia Susanna, tutti iscritti all’associazione “Mondo al contrario” dell’ex generale. Con Fratelli d’Italia, a Treviso, infine, l’imprenditrice Alvina Verecondi Scortecci che nel 2024 ha partecipato all’Isola dei Famosi.