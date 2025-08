Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Ancona, 5 agosto 2025 – “Il vertice del centrodestra per le regionali? È presto, c’è tempo...”, sorride sornione il vicepremier forzista Antonio Tajani dal cortile della Mole Vanvitelliana, spargendo a piene mani diplomazia (politica) sulla ’triplice’ del centrodestra – in testa la premier Giorgia Meloni; l’altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, in videocollegamento dal Mit – riunita ad Ancona, davanti all’Adriatico, per gonfiare le vele della campagna elettorale del fedelissimo Francesco Acquaroli, governatore uscente di Fratelli d’Italia, contro l’europarlamentare dem Matteo Ricci e il centrosinistra.

La premier Giorgia Meloni con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli

Tajani: “Candidati unitari del centrodestra”

“Già l’ho detto: non ci sono problemi nel centrodestra, la situazione non si è mai complicata da noi, siamo stati sempre uniti dal 1994 – media Tajani –. C’è una coalizione politica, pur con le differenze tra i partiti. I cittadini possono stare tranquilli: avranno candidati unitari del centrodestra, i migliori possibili, in tutte le regioni dove si vota. E tranquillizzo anche i nostri avversari politici: andremo con candidati competenti, capaci, in grado di governare”.

D’altronde, non è il giorno di trattative o redde rationem – Salvini è al Mit, Meloni e Tajani si incrociano solo in sala, poi la premier vola in elicottero a Cessapalombo (Macerata) per inaugurare il cantiere della Pedemontana –, piuttosto quello degli annunci (e degli assist), come “dei fatti”, nelle Marche che il centrodestra governa da cinque anni senza l’ombra di liti sulla candidatura bis di Acquaroli.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'auditorium Tamburi di Ancona con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per presentare gli interventi del governo per le Marche

Zona economica speciale a Marche e Umbria

Il più importante per la regione lo tiene per sé la premier – anche se ’spoilerato’ da Tajani – tra la rivendicazione del “lavoro corale fatto da governo e Regione per valorizzare le Marche” e un omaggio al “visionario” Enrico Mattei, marchigiano: “Abbiamo scelto di dare a questo territorio un’opportunità in più: il Consiglio dei ministri di oggi (ieri, ndr) approverà la norma che consente di allargare la Zona economica speciale anche alle Marche e all’Umbria, un’opportunità straordinaria per attrarre capitali e aiutare chi investe e crea lavoro. Ho già telefonato alla presidente dell’Umbria, Stefania Proietti, era molto contenta. Sono certa che i marchigiani sapranno sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento”.

Applausi dalla platea dell’auditorium dov’è raccolto il gotha del centrodestra marchigiano, col governatore in testa. “Un provvedimento voluto fortemente da Forza Italia, che dedichiamo al territorio, alle imprese e ai lavoratori”, chiude il cerchio Tajani. E pronostica: “Tutto ciò che abbiamo fatto e faremo è solo l’inizio di una grande avventura governativa”.

Salvini: “Mercoledì il ponte sullo Stretto di Messina”

Prima, momento di gloria anche per Salvini: “Mercoledì (domani, ndr) mattina alle 12.30 ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina. Se ne parla dagli antichi romani, sono le ultime norme e firme per quarantotto ore che segneranno una pagina di storia”.

Il fair play elettorale è un esercizio di stile: “Il centrodestra vincerà non per l’inchiesta che riguarda l’ex sindaco Ricci e il Pd, di cui ci interessa men che zero, ma perché in cinque anni abbiamo cambiato le Marche. All’avversario auguriamo le migliori fortune, a differenza dei garantisti a targhe alterne”. Sipario.