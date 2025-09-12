Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Roma, 12 settembre 2025 - Mentre il vicepremier, Antonio Tajani, tenta di derubricare come “non urgenti” le frizioni dentro la maggioranza sulla scelta del successore di Luca Zaia in Veneto – questione che la Lega considera urgente e Fratelli d’Italia no – Elly Schlein rilancia il campo largo, partendo dalla Calabria, dove la coalizione di centrosinistra, dove spicca l’assenza solo di Azione, è schierata a sostegno di Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps ed europarlamentare M5s. Uno schieramento, ha sottolineato ieri Schlein a Polistena, che già a livello nazionale si è schierato unito per proporre al governo come individuare 5 miliardi di euro per le assunzioni in sanità. Un precedente, evidenzia, che rappresenta una “base” per la competizione calabrese, dove la priorità delle priorità, è proprio la sanità. Una base, però, che potrebbe ripetersi in futuro anche altrove e a livello nazionale. La leader dem ha parlato dei luoghi di cura “chiusi” dall’amministrazione Occhiuto e dei 300 milioni spesi in migrazione sanitaria dai calabresi. “Non sono cittadini di serie B e bisogna che ci sia un governo regionale che metta questa come priorità assoluta. E noi, accanto a Pasquale Tridico, sosteniamo convintamente questa sfida”.

Ma mentre Schlein declamava queste intenzioni, a Feroleto Antico, nel lametino (Catanzaro) Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, presentava le liste del partito. “Quello che ha fatto in questi anni in Calabria (Occhiuto, ndr) non si era visto nei 40 anni precedenti” ha detto, sottolineando un entusiasmo che nasce dalla previsione di un ottimo risultato per il partito di Giorgia Meloni. Già, Fratelli d’Italia. Tutti assicurano che “non ci sono problemi”. Ma la diversa urgenza con cui nel centrodestra si guarda al dossier Regionali conferma che l’intesa sui candidati non è dietro l’angolo, soprattutto per quanto riguarda il Veneto, come si diceva. La Lega lo rivendica apertamente, senza contemplare uno scambio che garantirebbe a FdI la scelta del front runner in Lombardia fra tre anni. “Noi vogliamo mantenere le Regioni che governiamo, anche senza il terzo mandato”, afferma il segretario lombardo Massimiliano Romeo.

Nel partito di Giorgia Meloni c’è molta più prudenza, e su una linea simile si sta muovendo Forza Italia. “Vedete quello che succede nel mondo? Ci sono cose più urgenti – ha tagliato corto Antonio Tajani –, il dovere istituzionale prevale sull’attività di partito. Visto che non si vota domani mattina... si vedrà. Si vota a fine novembre”. Per Veneto, Campania e Puglia si profila il voto nell’ultima finestra possibile, il 23 novembre. Quindi ci sarebbe tempo fino al 25 ottobre per presentare le liste. La Lega spinge perché sia Alberto Stefani a correre per prendere l’eredità di Luca Zaia in Veneto, mentre le soluzioni alternative sono due meloniani come Raffaele Speranzon e Luca De Carlo. Da FdI, Francesco Filini e Giovanni Donzelli assicurano che “si troverà la quadra”. Al centrodestra restano anche da definire i candidati in Puglia e Campania. Nel primo caso si parla di Mauro D’Attis, di FI, e ragionamenti simili si fanno per la Campania dove girano i nomi di Edmondo Cirielli (FdI) e Mara Carfagna (Nm) mentre pescando fuori dal perimetro politico si pensa a Giosy Romano, a due rettori, quello della Federico II, Matteo Lorito e quello del Vanvitelli Gianfranco Nicoletti.