Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social

Roma, 19 agosto 2025 – L’estate politica si anima sul fronte regionale con Pd e M5S che scelgono di ricandidare Eugenio Giani a governatore della Toscana, una decisione presa a maggioranza tra i dem e col sofferto via libera dei pentastellati alle prese con malumori espliciti in piazze calde come Livorno. La direzione regionale Pd ha formalizzato per acclamazione la candidatura di Giani, mentre tra i 5 Stelle sono rimaste evidenti le perplessità sull’alleanza, figlie di scontri interni e delle ferite ancora aperte dalle passate battaglie contro la giunta uscente. In Toscana, dunque, si va avanti con il campo largo, ma il prezzo è una base militante divisa.

In Calabria

Quasi in parallelo, la Calabria entra in un gioco incandescente. Il nome di Pasquale Tridico - europarlamentare M5S, ex presidente Inps, accademico a Roma Tre e ideatore del reddito di cittadinanza - sta diventando il crinale su cui cammina pericolosamente il centrosinistra (ieri ennesima riunione interlocutoria). La coalizione Pd, M5S e Avs, consapevole della necessità di un candidato capace di mobilitare consensi trasversali, converge su Tridico, diventato in poche settimane l’unico capace di togliere le castagne dal fuoco. Una figura che potrebbe rompere l’impasse e regalare il sogno di una sfida vera in una terra storicamente ostica per le opposizioni. Per giorni il prof di Scala Coeli si è mostrato riottoso: “Mia moglie non vuole, abbiamo appena traslocato e iscritto le bambine alle scuole di Bruxelles”. Una sorta di ‘sindrome di Gaudio’, l’ex rettore della Sapienza, designato come commissario per la sanità calabrese che rinunciò all’incarico perché la consorte non aveva intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Ma da Ferragosto in poi il pressing di Pd e M5s si è fatto asfissiante tanto da espugnare il rifiuto dell’accademico. Lo dimostra non solo un improvviso attivismo di Tridico sui social, ma soprattutto un post su Facebook, una foto di famiglia a Camigliatello davanti a una tavolata tipica calabrese e quella scritta simbolica: “Calabria mia, terra mia”. Un messaggio subliminale, una carezza alla propria terra in attesa del fatidico ‘sì’.

Tridico è un profilo ritenuto perfetto. Da settimane nei corridoi parlamentari romani e nelle stanze del Pd circola un sondaggio che lo accredita come l’unico sfidante davvero in grado di competere con il presidente uscente Roberto Occhiuto. I dati sono chiari: il professore è “vicino” al forzista nelle preferenze, mentre tutti gli altri candidati del centrosinistra (da Nicola Stumpo a Nicola Irto al sindaco Flavio Stasi) restano distanziati. Ma Tridico deve fare i conti con veti incrociati, oltre a dover spiegare alla moglie ucraina il nuovo cambio di domicilio. Per questo motivo ancora non scioglie le riserve.

La situazione nel centrodestra

Le chat grilline sono incandescenti: la vicecapogruppo alla Camera, Vittoria Baldino, è pronta a scendere in campo qualora l’europarlamentare rinunciasse. Il Pd stoppa ogni altra pretesa: “Se non c’è Pasquale, tocca a noi”. Anche nel centrodestra la situazione è tutt’altro che tranquilla. Occhiuto deve gestire la pressione dei sondaggi e le tensioni interne alla coalizione che gli rimprovera la fine anticipata della legislatura. Le notizie sulle inchieste (è stato indagato per corruzione poco prima di dimettersi) creano inquietudine tra i big di Forza Italia; c’è chi, come Sergio Torromino a Crotone, ha lasciato la segreteria provinciale nei giorni più delicati della formazione delle liste. Sullo sfondo, poi, le ambizioni di Fratelli d’Italia che chiede deleghe più pesanti e mette Occhiuto sotto scacco. Tanto che si vocifera persino di un possibile ritiro last minute del governatore uscente, scenario (con il nome di Wanda Ferro su tutti) che scatenerebbe il caos.