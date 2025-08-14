“In Campania un nome a destra c’è. Ma perché bruciarlo?”

Roma, 14 agosto 2025 – "Il centrodestra in ritardo in Campania, Puglia e Calabria? Niente affatto, ora le spiego perché". A parlare è Fulvio Martusciello, eurodeputato di Fi e coordinatore regionale in Campania.

Ecco, ci spieghi.

"In Campania e in Puglia non è stata ancora fissata la data del voto, per cui è indiscutibile che un candidato del centrodestra che deve rincorrere, debba anche saper graduare gli sforzi e aspettare".

Quindi non tirate ancora fuori il nome del candidato che sfiderà Fico in Campania e Decaro in Puglia per una ragione tattica?

"Il giorno stesso in cui saranno fissate le elezioni, annunceremo il candidato".

Bisognerà attendere fine settembre inoltrato?

"Penso molto prima, a fine agosto o ai primi di settembre".

Si ha l’impressione che manchi un accordo romano…

"Dal vertice dei leader, sono emerse delle indicazioni abbastanza chiare sul metodo di lavoro, per cui io sono fortemente ottimista. Fico, il candidato scelto dal centrosinistra, è uno che ha una storia totalmente a sinistra, incapace di dialogare con il centro. Finirà per essere travolto dalle sue contraddizioni personali e politiche".

In Campania l’unico candidato, venuto allo scoperto nel centrodestra, per adesso è il viceministro Edmondo Cirielli. Voi invece continuate a proporre un nome civico?

"Lo facciamo non perché non si abbia fiducia in Cirielli, ma per un ragionamento essenzialmente politico: la soluzione migliore su cui si può lavorare è un candidato civico. Io ho grandissima stima di Edmondo e ritengo che sia un candidato forte, uno dei più forti che il centrodestra possa mettere in campo. Ma allargare il nostro consenso a un’area di centro è più facile per un civico piuttosto di un candidato che viene da FdI".

Un ragionamento che farete anche per Puglia e Calabria?

"In Puglia c’è un candidato che sta prendendo quota ed è il deputato di Fi Mauro D’Attis. Ha un legame forte con la società civile, con il mondo delle imprese; quindi, è una proposta fortemente riconoscibile. In Calabria non c’è discussione, il nome è già chiuso, ed è quello del governatore uscente Roberto Occhiuto che cercherà la rielezione il 5 e 6 ottobre".

Su un civico in Campania, il centrodestra sarà compatto?

"Compatti? Lo siamo dal 1994".