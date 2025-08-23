Elezioni regionali Calabria, il campo largo conferma: il candidato sarà Tridico

Roma, 23 agosto 2025 – “Campo largo”, ma non larghissimo per Pasquale Tridico, in Calabria. Il capo delegazione del M5s a Strasburgo è ufficialmente il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali. Dopo le Marche, il Veneto e la Toscana, il fronte progressista riempie quindi un’altra casella con un nome condiviso per le elezioni d’autunno. A sinistra mancano all’appello i nomi per Puglia e Campania. Nella prima, regna lo stallo tra l’ultimatum posto da Antonio Decaro, per poter “essere un presidente libero” e non "ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto”, e l’attesa di un passo di lato di Michele Emiliano e Nichi Vendola, in corsa da consiglieri regionali.

Un quadro più definito quello campano anche se l’ufficializzazione di Roberto Fico, l’ex presidente della Camera su cui dovrebbe convergere tutta la coalizione, ancora non c’è.

Intanto oggi è il giorno della Calabria dove il ritorno alle urne è arrivato a sorpresa. L’operazione del campo largo è riuscita in tempi quasi da record ma obbligati. Sono passati meno di 20 giorni dalle dimissioni del governatore uscente Occhiuto che, indagato per corruzione, ha di fatto innescato il voto decidendo di dimettersi e ricandidarsi. Il 5 e 6 ottobre il suo sfidante sarà Tridico, europarlamentare M5s ed ex presidente dell’Inps. “Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, terra mia”, è la risposta del cosentino sui social.