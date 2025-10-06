Elezioni Calabria, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

Catanzaro, 5 ottobre 2025 – Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio, in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L'affluenza, secondo l'ultimo rilevamento alle 23 di ieri, 5 ottobre, si è attestata al 29,08%, in lieve calo rispetto al dato del 2021 quando, alla stessa ora, votò il 30,87% degli elettori. Circa un milione e 900 mila gli aventi diritto al voto.

In Calabria si vota in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, a seguito delle dimissioni del presidente, Roberto Occhiuto, a fine luglio scorso.

I candidati alla presidenza

I candidati alla presidenza sono tre: lo stesso Occhiuto, che è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia e che ha ricoperto il ruolo di commissario ad acta per il piano di rientro alla sanità calabrese, candidato per il centrodestra con il sostegno di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, 'Sud chiama Nord' e delle due liste 'Occhiuto presidente' e 'Forza Azzurri'; l'europarlamentare pentastellato, Pasquale Tridico, candidato del 'campo largo', composto da M5s, Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste 'Democratici e Progressisti' e 'Tridico presidente'; e Francesco Toscano, a capo della lista 'Democrazia Sovrana e Popolare'.

Una donna vota alle elezioni regionali in Calabria

Quando inizia lo spoglio

Lo spoglio avrà inizio subito dopo la chiusura delle urne e sarà seguito dai candidati dai rispettivi comitati elettorali: il 'quartier generale' di Occhiuto sarà allestito in un hotel di Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro, quello di Tridico in un hotel di Rende (Cosenza), quello di Toscano a Gioia Tauro (Reggio Calabria).