Elezioni provinciali Alto Adige: cresce la destra tedesca

Bolzano, 23 ottobre 2023 – In Alto Adige si preannuncia un rebus la composizione della giunta provinciale 2023-2028.

A metà scrutinio, la Suedtiroler Volkspartei (Svp) resta primo partito ma è 'solo' al 33% contro il 39% di cinque anni fa. Il calo del partito della 'stella alpina' era previsto dopo le tante polemiche interne: forte e' il rischio di non confermare i 15 consiglieri.

Il Team K, in piena opposizione alla Svp e lista mistilingue, è al 10,5%. Un dato che sta emergendo dallo scrutinio è una possibile riduzione di consiglieri provinciali di lingua italiana. Sta raddoppiando (è al 9,4%) rispetto alla precedente consultazione elettorale la Suedtiroler Freiheit, il movimento ideato dalla 'pasionaria' Eva Klotz che da sempre 'sogna' la scissione dell'Alto Adige-Suedtirol dall'Italia.

In crescita rispetto al 2018 un'altra lista mista, i Verdi che sono al 9,4% ma per entrare in giunta devono sperare in un buon risultato da parte di un esponente di lingua italiana.

Fratelli d'Italia, primo partito a Bolzano (20,0% dopo il 76% di sezioni scrutinate) davanti alla Svp (16,2%), a livello provinciale e' quarto partito con l'8,6%. Boom della lista no vax guidata dall'ex comandante degli Schuetzen, Wirth Anderlan che e' al 7,8%. Sotto l'1% e' il Movimento 5 stelle (cinque anni fa era al 3%).