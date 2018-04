Campobasso, 23 aprile 2018 - Centrodestra avanti in Molise, dove si è votato per le elezioni che decidono il nome del governatore e la nuova composizione del consiglio regionale. A spoglio appena cominciato (le urne si sono chiuse alle 23 di ieri), il candidato Donato Toma, sostenuto da 9 liste tra cui Forza Italia e Lega, è in vantaggio su Andrea Greco (M5s). I risultati definitivi dello scrutinio, che arrivano in diretta sul sito elezioniregionemolise.it, sono attesi nella notte inoltrata.

Quando sono state scrutinate 7 sezioni su 394, Toma ha 852 voti contro i 547 di Greco. Veneziale (Centrosinistra) è a quota 183, Di Giacomo (Casapound) a 2. Primo partito con più del 28% il Movimento 5 Stelle che però perderebbe oltre 15 punti rispetto alle politiche del 4 marzo quando aveva raggiunto il 44,8%. Forza Italia al 13%, Lega sotto l'8%.

RISULTATI LIVE E AFFLUENZA

TEST GOVERNO - E' un test locale che potrebbe però essere rilevante anche in chiave nazionale per la formazione del governo italiano: dall'esito delle urne potranno emergere nuovi equilibri tra le formazioni politiche impegnate nella partita di Palazzo Chigi, che sembra ancora lontana dall'esser chiusa. Non a caso i centri della Regione, da Campobasso a Termoli, negli ultimi giorni sono stati meta delle passerelle dei big: Berlusconi, Salvini, Di Maio e anche Gentiloni. E questo nonostante il Molise sia la regione più piccola di quelle a statuto ordinario (331.253 gli elettori aventi diritto, di cui 78.361 residenti all'estero). Forza Italia e Lega misurano i rapporti di forza: la consultazione di oggi potrebbe essere anche il terreno per un riavvicinamento dopo le ultime tensioni. Questo naturalmente se l'esito fosse a favore del centrodestra, che corre unito. Dal canto loro i 5 Stelle sperano di vedere consoldato il risultato del 4 marzo, che consentirebbe a Di Maio ulteriore forza contrattuale. Per i grillini sarebbe la prima vittoria in una elezione regionale.

I CANDIDATI - In campo per la carica di governatore del Molise ci sono Andrea Greco, candidato del Movimento 5 Stelle, Donato Toma per il Centrodestra, appoggiato da ben 9 liste, Carlo Veneziale per il Centrosinistra, con un Pd ridotto ai minimi termini e Agostino Di Giacomo per Casapound. L 'elezione del presidente di Regione è diretta vince il più votato senza ballottaggio, mentre quella dei consiglieri regionali avviene con meccanismo proporzionale con un premio di maggioranza).

I RISULTATI (NIENTE EXIT POLL) - Non sono previsti exit poll da parte degli istituti nazionali, anche se potrebbero esserci delle rilevazioni a livello locale. Per conoscere i risultati delle elezioni si dovrà dunque attendere l'esito dello scrutinio, che è partito alle 23, cioè immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

AFFLUENZA ( DATI COMUNE PER COMUNE) - L'affluenza definitiva registrata ad urne chiuse è del 52,16 %. Il centro con la più alta percentuale di votanti è Belmonte del Sannio (Isernia) con il 67,86%, mentre quello con la più bassa è San Biase (Campobasso) con il 17,19%. A Campobasso sono andati a votare il 62,78% degli aventi diritto, il 59,67% a Isernia, a Termoli, il centro più popoloso della regione, il 57,28%. Nelle precedenti elezioni regionali del 2013 l'affluenza fu del 61,63%.

