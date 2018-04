Campobasso, 22 aprile 2018 - Si sono aperte alle 7 le operazioni di voto per le elezioni regionali in Molise, vero test per il Governo in attesa che i partiti trovino la quadra per uscire dallo stallo. Sono 331 mila gli aventi diritto al voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Per il posto di governatore si confrontano il grillino Andrea Greco, forte del successo dei 5 stelle alle politiche, Donato Toma per il Centrodestra, appoggiato da ben 9 liste, Carlo Veneziale per il Centrosinistra, con un Pd ridotto ai minimi termini e Agostino Di Giacomo per Casapound. I seggi verranno chiusi alle 23 mentre i risultati si dovrebbero avere a notte fonda. Ci fosse un testa a tesa (Nel Molise non c'è il ballottaggio, vince chi ha ottiene più voti), il verdetto definitivo potrebbe anche arrivare domattina. Salvo sorprese, non sono previsti exit poll di istituti nazionali, mentre potrebbero esserci rilevazioni a livello locale.

AFFLUENZA DELLE 12 - Alle ore 12 c'è stata la prima rilevazione dell'affluenza alle urne: i votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%, in crescita rispetto alle regionali del 2013, quando alla stessa aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. Ma va sottolineato che allora i seggi rimasero aperti domenica e lunedì e in tutto votò il 61,63%. Continuando con i confronti sull'affluenza, alle politiche del marzo scorso alle 12 l'affluenza era stata del 17,88%, ma i votanti finali furono il 71,62%.

CITTA' PER CITTA' - Molto alta l'affluenza a Campobasso con il 20,59%, a Venafro con il 20,79%, e a Termoli il 18,69%. In ritardo Isernia con il 17,65%. Ma il record dell'affluenza a mezzogiorno è di San Martino in Pensilis (Campobasso), dove si è recato alle urne il 21,65% . Si tratta del comune dell'ex sindaco Vittorino Facciolla (Pd), assessore regionale uscente.

Alta l'affluenza anche a S.Giuliano di Puglia, il paese-simbolo dove nel 2002 il terremoto uccise 27 bambini e una maestra nella scuola: qui ci sono state forti polemiche per la paventata trasformazione del villaggio dei terremotati in hub per i migranti e gli elettori hanno votato 20,02% alle 12.

Di contro, il comune con meno votanti è Duronia (Campobasso), fermo al 4,83%: Duronia è il paese d'origine dell'attore Elio Germano. Sotto la media regionale anche Bagnoli sul Trigno (Isernia), comune dove ieri si era recato in visita Silvio Berlusconi: qui elettori al 13,66%.