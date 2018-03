Roma, 5 marzo 2018 - Nicola Zingaretti è ormai certo della sua rincoferma come governatore del Lazio. E' quanto emerge dallo spoglio delle elezioni regionali, che cominciano a fornire un quadro chiaro dei risultati del voto. A proiezioni ormai definitive, il candidato del centrosinistra si attesta al 33,6%%, tre punti davanti a Stefano Parisi del centrodestra (30,9%) che gli consentono di dormire sonni tranquilli dopo un sofferto testa a testa e in attesa che sia completata l'operazione di scrutinio. Roberta Lombardi (M5S) è al 26%, Pirozzi al 4,6%.

Zingaretti, che rischia una maggioranza debole in Consiglio regionale, riesce comunque a vincere in un panorama nazionale dove le roccaforti del centrosinistra sono tutte (o quasi) cadute. Romano, classe 1965, sposato, due figlie, il presidente uscente si avvale anche del sostegno di Leu, oltre che di Insieme, +Europa, Lista Civica Zingaretti e Centro Solidale per Zingaretti. Un bacino di preferenze che, vista la poca distanza da Parisi, si è rivelato significativo. Mentre Parisi punta il dito contro Pirozzi ("la sua scissione ha pesato molto"), la candidata Lombardi ammette la sconfitta.

ZINGARETTI - "E' un risultato di straordinaria importanza perché avvenuto nello stesso giorno della più devastante sconfitta delle forze di sinistra nella storia della Repubblica. E' un fatto democraticamente di grandissima rilevanza". Nicola Zingaretti ha parlato al Tempio di Adriano a Roma, dove dal pomeriggio i suoi sostenitori hanno atteso i risultati. "È stato opportuno attendere, sicuramente il dato delle regionali del Lazio è che c'è stata da parte di tutti noi nello stesso giorno una straordinaria e bellissima rimonta nel voto. La differenza tra il voto politico e quello regionale oscilla tra 250 e 300 mila voti". E ha continuato: "Domani, quando avremo i numeri, che arrivano con una immensa lentezza, avremo il tempo di fare valutazioni più approfondite".

#Lazio La sinistra di governo che vince anche quando è davvero difficile. Grazie @nzingaretti — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 5 marzo 2018

LOMBARDI - "Sapevamo che sarebbe stato difficile, il voto regionale è sempre una partita a sé e abbiamo raggiunto un risultato molto importante -. scrive su Facebook la grillina -. Abbiamo incrementato i consensi territoriali rispetto al 2013 e per questo possiamo ritenerci soddisfatti". Se il "vincitore è un sognatore che non ha mai mollato", allora "io sento di aver ottenuto la mia vittoria".

PIROZZI CONTRO PARISI - "Quello che abbiamo ottenuto oggi sia un risultato straordinario - festeggia Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice - senza partiti dietro, con una scarpa e uno scarpone, credo che questo basti". Poi la controstilettata al candidato di centrodestra. "Al signor Parisi, che ha detto che la mia candidatura ha decretato la sconfitta della coalizione di centrodestra, voglio ricordare che dai dati in mio possesso, anche se parziali, il suo voto è di 8 punti percentuali in meno rispetto a quello delle liste lo sostengono. Il che vuol dire che la gente non lo ha voluto e non lo ha votato".

CHI E' ZINGARETTI - Lunga la sua carriera. Nel consiglio comunale capitolino prima, passando poi per l' esperienza europea come rappresentante del nostro Paese al Parlamento europeo, lo Zingaretti politico nasce nel mondo dell'associazionismo con il movimento per la pace nel 1982. Al liceo fonda l'associazione di volontariato antirazzista "Nero e non solo". Nel 1991 è eletto Segretario Nazionale della Sinistra Giovanile e l'anno successivo inizia la sua avventura come Consigliere Comunale di Roma. Sviluppo sostenibile e in difesa dell'ambiente, legalità e lotta alla mafia gli impegni con numerose iniziative in memoria di Falcone e Borsellino. Nel 1995diventa il presidente dell'Unione Internazionale della Gioventù Socialista (IUSY) e Vice Presidente dell'Internazionale Socialista. Dal 1998 al 2000 è responsabile delle Relazioni Internazionali presso la Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra e nel 2000 viene eletto Segretario dei Democratici di Sinistra di Roma e nel marzo del 2004 si candida al Parlamento Europeo nella lista "Uniti nell'Ulivo" per la Circoscrizione Italia Centro ed è eletto eurodeputato con 213 mila preferenze. Nel novembre 2006 è eletto al primo turno Segretario regionale del Lazio dei Democratici di Sinistra, mentre l'anno successivo, alle primarie del Partito Democratico, viene eletto con 282.000 voti (85,31%) Segretario del Pd nel Lazio. E' nell'aprile del 2008, il 28, ad esser scelto per guidare Palazzo Valentini, vincendo al ballottaggio sul candidato del centrodestra, Alfredo Antoniozzi, con più di un milione di voti (1.001.490), pari al il 51,5% dei consensi. Il 28 giugno 2012 poi l'annuncio di volersi candidare alle primarie in vista delle prossime elezioni comunali di Roma per sfidare il sindaco uscente Gianni Alemanno. Dopo poco appare al suo orizzonte la Regione Lazio sconvolta dallo scandalo Fiorito e il 26 febbraio 2013 dopo le elezioni regionali del 24 e 25 febbraio, Zingaretti viene eletto Presidente della Regione Lazio con 1.329.643 voti. Oggi si avvia al bis.