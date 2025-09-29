Elezioni, Forza Italia sorpassa la Lega. Nuovi equilibri nel centrodestra. Tajani: “Ora siamo la seconda forza”

Roma, 29 settembre 2025 – ​​​​​​Nel gioco delle parti, a Giorgia Meloni tocca il ruolo della leader misurata e discreta. A esultare senza freni, invece, ci pensa la sorella Arianna, di solito più taciturna. L’inquilina di Palazzo Chigi si concede solo un sobrio elogio per il vincitore: “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la regione”.

ANTONIO TAJANI MINISTRO ESTERI, LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI, MATTEO SALVINI MINISTRO INFRASTRUTTURE

Seduta accanto al riconfermato governatore Francesco Acquaroli nella conferenza stampa di Ancona, Arianna esalta il successo di Fratelli d’Italia, che proprio lei dirige: “Sono orgogliosa del nostro risultato, abbiamo sfondato il tetto del 27%, confermandoci primo partito della regione”. Un sospiro di sollievo – amplificato dal buon risultato in Valle d’Aosta – che risuona fino a Roma. La gioia è tanto più intensa perché, nell’ultima settimana, tra via della Scrofa e Palazzo Chigi serpeggiava il timore di un ribaltone a favore della sinistra. Una sconfitta sarebbe stata una bocciatura particolarmente bruciante, colpendo uno dei pochi presidenti di regione espressi dal partito più forte della destra. Passata la paura, Arianna canta vittoria: “Francesco è il secondo governatore di FdI che viene riconfermato per il secondo mandato, come era successo a Marsilio. È il segno che FdI ha una classe dirigente preparata, capace, che sa governare”. Al suo fianco, il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, prova a riequilibrare i meriti: “È stata una vittoria di tutta la coalizione”.

In realtà, nel centrodestra c’è chi ride e chi piange. Sorrisi per Antonio Tajani che porta a casa il sorpasso sugli amici-rivali leghisti tanto in Valle d’Aosta (“il risultato migliore della storia”) quanto nelle Marche, pronto a rivendicare il ruolo di “seconda forza del centrodestra”. Il leader azzurro non nasconde la sua soddisfazione per l’exploit, che “dedica a Silvio Berlusconi”, nell’anniversario della nascita. Ride poco Salvini a causa di una Lega che crolla in Valle d’Aosta e arranca nelle Marche. E si sfoga sull’opposizione: “Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie”.

Di certo, la vittoria ha un sapore ancora più dolce perché scaccia due fantasmi che avevano agitato le ultime settimane. Il primo e più temuto era l’effetto Gaza.

Dopo il successo delle manifestazioni, con i fari accesi sulla Flotilla, la sensazione che la mobilitazione per la Palestina potesse avere un peso nelle urne era concreta. Così, non c’è nessuno che non gongoli: l’effetto Gaza è stato pari a zero. “Un’ottima partenza, un gran segnale”, riassume Mariastella Gelmini (NM). Il secondo spettro era quello del campo largo. Per la prima volta, in questa tornata di regionali, il centrosinistra si presenta unito ovunque, rinunciando alle consuete geometrie variabili. Storicamente, il richiamo all’unità è sempre stato un potente motore, capace di smuovere parte dell’astensionismo di sinistra. La molla stavolta non è scattata. L’affluenza è calata, ma senza penalizzare la destra, come hanno subito evidenziato i vari quartieri generali.

Con le Marche, unica regione in bilico, in cassaforte, si guarda avanti. Il successo spinge all’unità, con grande soddisfazione della premier, consapevole che dietro l’angolo c’è una prova ben più difficile: il referendum costituzionale. A questo punto, si sblocca anche una partita strategica: la successione di Luca Zaia in Veneto. Giorgia, forte della riconferma del suo uomo, è pronta a dare il via libera al vicesegretario della Lega, Alberto Stefani, in cambio di un’ipoteca futura sulla Lombardia. Forza Italia non si oppone e con Tajani indica la strada per rendere più competitiva la coalizione in Campania, intercettando ex Dc e ex Psi: “C’è malcontento nel centrosinistra campano per lo spostamento a sinistra e noi siamo pronti a offrire il nostro simbolo e le nostre liste per chi vuole continuare ad essere centrista”. Oggi tutti i leader saranno in Calabria, a Lamezia Terme per dare una mano al governatore Roberto Occhiuto in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre. In qualche modo lì dovrebbero allestire un vertice, poco importa se formale o no, e non è escluso che, sull’onda del successo marchigiano, Giorgia non scelga questa occasione per annunciare la sofferta fumata bianca proprio dal palco.