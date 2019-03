Roma, 29 marzo 2019 - Lega ancora primo partito e Pd che aggancia il M5S sopra quota 20% con 18 eurodeputati. E' quanto emerge dal sondaggio del Parlamento europeo in vista del voto di maggio per le elezioni europee. Secondo le proiezioni del Parlamento, realizzate sui dati dei principali istituti di sondaggi europei, la Lega, con il il 32,2%, porterebbe a Strasburgo 27 deputati, il M5S si attesterebbe al 20,9% con 18 seggi e il Pd arriverebbe a quota 20,6% sempre con 18 parlamentari. Forza Italia, al 9,5% con 8 seggi e Fratelli d'Italia al 4,5% con 4 seggi, sono le altre due forze politiche che secondo le proiezioni superano lo sbarramento necessario per arrivare a Strasburgo. Resterebbero fuori +Europa con il 3%, Potere al popolo con l'1,9% e Articolo 1-Mdp con l,5%.

Secondo la nuova rilevazione, basata su sondaggi nei Paesi, il Carroccio è il secondo partito dopo la Csu/Cdu con 33 seggi. Il M5S perde 3 seggi rispetto alle rilevazione del 1 marzo è si attesta a 18 seggi (14 nel voto del 2014). Il Pd a 18 (14 al 1/3 e 31 eletti nel 2014, poi scesi a 26). Fi a 9 seggi.