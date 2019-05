Bologna, 28 maggio 2019 - L'immagine è evocativa. L’Italia del 2014, quella del 40 per cento del Pd di Matteo Renzi alle Europee, tutta di rosso vestita, non c’è più. Oggi, a distanza di cinque anni, quel rosso resta solo in Toscana dove Dario Nardella (renziano) mantiene alta la bandiera del Pd che fu nella sua Firenze. In totale i dem tengono sei comuni, il centrodestra cinque. Nulla di fatto, invece, per il M5s che perde pure Livorno, la ormai ex ‘Stalingrado’ grillina.

Elezioni europee 2019 e governo, i 5 scenari dopo il voto

La Lega

Per il resto, alla luce dei risultati definitivi del voto per Strasburgo, la Lega prende il posto del Movimento 5 Stelle come partito pigliatutto, riuscendo a sfondare oltre il tradizionale bacino del Centro-Nord e riuscendo ad allargarsi lungo tutto il territorio nazionale (salvo la Campania dove resta sotto il 20%) penetrando sia nelle roccaforti rosse sia nel Mezzogiorno. Ed è proprio il Sud – come emerge dall’analisi dell’Istituto Cattaneo – che sarà la ‘zona’ fondamentale di conquista. «L’elettorato – spiega il ricercatore Marco Valbruzzi – è estremamente mobile nel Mezzogiorno, per cui oggi in ballo per Lega, Pd e FI ci sono gli elettori delusi del M5s». Per il resto l’ondata leghista sorpassa il Pd anche in Emilia (33 per cento contro 31) e nelle circoscrizioni del Nord Est e del Nord Ovest tocca il 40%. Dati impensabili, prima di domenica, che disegnano una nuova Italia che tende sempre di più al verde leghista.

I 5 Stelle

Veniamo ai 5 Stelle, veri sconfitti di questa tornata elettorale. Anche se resistono al Sud è chiaro anche che – rispetto al 2018 – hanno perso consensi importanti, non riucendo a mobilitare il proprio elettorato. Ma è soprattutto il Nord dove non hanno (quasi) toccato palla. Il Movimento, in voti assoluti, perde 5,4 milioni di consensi rispetto alle Politiche e un milione di voti rispetto alle Europee 2014 a fronte degli 8 milioni guadagnati dalla Lega rispetto a cinque anni fa. E proprio da dove il «boom» dei grillini partì, il Sud, qualcosa non è andato come sperato da Di Maio. L’astensione è stata più alta e, dai calcoli del Cattaneo, il numero dei ‘disillusi’, cioè coloro che si sono spostati dai 5 Stelle al non voto, ha riguardato percentuali molto forti. Per il centro-Nord il discorso è diverso. A tradire Di Maio sono stati i ‘traghettati’, cioè i grillini che hanno fatto le valigie per trasferirsi nei lidi della Lega. Morale: i fedeli restano un terzo (o poco più) degli elettori delle Politiche.

Se guardiamo alle Comunali, per gli stellati va ancora peggio, visto che torna in ballo il vecchio bipolarismo centrodestra-centrosinistra in quasi tutte le principali città. Resta però un aspetto: ai ballottaggi il Movimento sarà l’ago della bilancia. «I grillini – continua Valbruzzi – tradizionalmente hanno sempre premiato i candidati di centrodestra, ma oggi, vista la competizione con la Lega al governo, non è detto che seguiranno la stessa linea».

Il Pd

E il partito democratico? È vero con il 22,7% ha superato il 18,7 delle Politiche e, soprattutto, il M5s, ma il suo – spiegano gli analisti – è un risultato in chiaroscuro. Inutile dire che, rispetto al 2014, il partito di Zingaretti ha perso oltre 4,7 milioni di voti, mentre confrontando il dato di domenica con quello del 4 marzo è tutta un’altra storia. In tutte le regioni italiane, infatti, il Pd ha guadagnato (in media) 4 punti percentuali. Ma con una certezza: i dem hanno tenuto rispetto all’astensione e anche rispetto alla fuga verso i 5 Stelle, ma non sono riusciti ad attrarre nuovi elettori (salvo quelli di Leu) e, soprattutto, a conquistare i grillini delusi.