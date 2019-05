Roma, 26 maggio 3018 - Elezioni europee, dopo una lunga e travagliata campagna elettorale ci siamo: da stamattina alle 7, e fino alle 23, sono aperti seggi. Alle urne sono chiamati 51 milioni di elettori italiani. Ma si vota anche per le Regionali in Piemonte e per le amministrative in 3.800 comuni (Trenta i capoluoghi di Provincia, 238 Comuni sopra i 15mila di abitanti). Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e tessera elettorale.

La tornata elettorale non ha mai avuto così importanti connotazioni politiche, con la sfida Lega-M5S a tenere banco nel governo, ma si tratta anche di un nuovo test per Pd e Forza Italia.

Ma nel terzo giorno di voto vanno alle urne anche 21 Paesi Europei. Tra quelli che hanno votato ieri, emergoni i dati degli exit poll di Malta (dove stravincono i laburisti) e della Slovacchia (con i progressisti in testa).

L'AFFLUENZA ALLE 12 - Affluenza stabile rispetto al 2014 alle Europee alle 12. Secondo i dati definitivi del Viminale ha votato il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,66%), rende noto il sito del ministero dell'Interno. Nel 2014 l' affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%, mentre alle politiche del 2018 l' affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera). In particolare in Piemonte ha votato il 19,9%, una percentuale non lontana da quella del 2014 (20,10%). Alta l'affluenza anche in Lombardia: a Milano città alle 12 è andato a votare il 22,3% secondo i dati del Comune. In Lombardia l'affluenza è al 20.80%. Un po' inferiore l'affluenza nelle Marche (14,34%), più alti i dati in Emilia Romagna, al 22.96%. Toscana l'affluenza è stata del 19.89, in Lazio del 16,55%, in Veneto del 19,63%, in Valle d'Aosta del 16.32, in Umbria del 19.49, in Trentino Alto Adige del 17,53, in Friuli Venezia Giulia del 19,17, in Liguria del 20,09. Bassissima l'affluenza in Sicilia: 8,63%, bassa anche in Sardegna (10,95), Calabria (10.98), Campania (11.42), Basilicata (11.43), Molise (15,35). Puglia (13,67), Puglia (13,67).

Ecco poi l'affluenza nei capoluoghi di regione: Aosta 16,69% - Torino 18,60% - Milano 18,14% - Bolzano 21,80% - Trento 18,19% - Trieste 17,44% - Venezia 18,51% - Genova 19,04% - Bologna 20,92% - Firenze 22,60% - Ancona 15,38% - Perugia 21,38% - Roma 15,50% - L'Aquila 12,45% - Campobasso 20,19% - Napoli 9,79% - Bari 21,93% - Catanzaro 10,86% - Potenza 19,68% - Palermo 15,05% - Cagliari 19,77%.

In Francia l'affluenza, alle 12, per le elezioni europee è del 19,26%. E' il quadro delineato dai dati diffusi dal ministero dell'Interno che evidenziano un sensibile incremento rispetto al 15,70% registrato nelle consultazioni del 2014.

Per le regionali del Piemonte alle ore 12 l'affluenza è stata del 19,44% (era stata del 19,63% alla precedente tornata elettorale), per per le Amministrative alle ore 12 in tutti i 3654 Comuni al voto è del 21,92%.

VIDEOGALLERY DEI LEADER ALLE URNE - Alexis Tsipras va a votare in maniche di camicia (VIDEO) - Zingaretti da solo al seggio a Roma (VIDEO) - Piemonte, il voto del governatore uscente Chiamparino (VIDEO) e lo sfidante dei 5 stelle Giorgio Bertola ( VIDEO) - Il premier ungherese Viktor Orban (VIDEO) - Luigi Di Maio ha votato a Pomigliano (VIDEO) e un bimbo lo avvicina con la richiesta: "Dobbiamo chiudere la scuola" (VIDEO) seguita da una risata generale. Vota a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico (VIDEO).

Elezioni del Parlamento europeo 2019, il 'vademecum' di Google

IN EUROPA - Ventuno Paesi Ue, Italia compresa, vanno alle urne oggi per rinnovare il Parlamento europeo, terzo e ultimo giorno di voto nei Paesi dell'Unione (sette hanno già votato tra giovedì e sabato). In tutto, 427 milioni di cittadini (per la precisione 426.828.171) sono chiamati a eleggere eleggendo 751 eurodeputati.

Se e quando la Gran Bretagna uscirà dalla Ue, 27 seggi britannici verrano distribuiti tra i Paesi più sottorappresentati sul piano demografico nell'assemblea di Strasburgo, tra cui Italia, Francia e Spagna. Il resto non verrà occupato in attesa dell'arrivo di nuovi Paesi membri dell'Unione, quindi il numero di eurodeputati scenderà così a 705.

Si è votato il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda e Repubblica ceca, ieri secondo e ultimo giorno in Repubblica ceca ed elezioni anche in Lettonia, Malta e Slovacchia. Solo due Paesi hanno diffuso exit poll: Olanda e Irlanda. Nei Paesi Bassi, il Partito laburista di Frans Timmermans (PvdA) ha scompaginato le previsioni e si piazzerebbe al primo posto, pur di misura, sui liberali (VVD) e i populisti (FvD), che erano invece favoriti. In Irlanda ci sarebbe un testa a testa tra i partiti europeisti Finn Gael, del premier Leo Varadkar, e Fianna Fail di Michael Martin, entrambi attorno al 23%, e un boom dei Verdi, passati dall'1,6 al 9%.

IN PIEMONTE - Quattro i candidati governatore: il presidente uscente Sergio Chiamparino per il centrosinistra, Alberto Cirio per il centrodestra, Giorgio Bertola per il Movimento 5 Stelle e Valter Boero per il Popolo della Famiglia. LA GUIDA AL VOTO

NEI COMUNI - Ma sempre oggi oltre 16 milioni di elettori sono chiamati a scegliere 3.810 nuovi sindaci. La battaglia si giocherà in molti casi fino all'ultima scheda. FOCUS / Le sfide e la guida al voto (quando si può effettuare il voto disgiunto?).

SLOVACCHIA,GLI EXIT POLL - I liberali di centrosinistra di Progressive Slovakia (Ps) della neo-presidente Zuzana Čaputová avrebbero vinto le europee in Slovacchia secondo gli exit poll diffusi dal quotidiano 'Dennik'. Sconfitta per i socialdemocratici dell'ex premier Robert Fico, al 15% contro il 24% di cinque anni fa. Affermazione a sorpresa dell'estrema destra di ĽSns, terzo partito al 12%. Nel 2014 aveva ottenuto poco meno del 2%.

MALTA, VITTORIA LABURISTA - A Malta i risultati ancora preliminari del voto di ieri per il rinnovo del Parlamento europeo indicano una nettissima vittoria del Partito Laburista (PL, nel gruppo dei socialdemocratici europei) del premier Jospeh Muscat, con il 55% dei voti, seguito dal Partito nazionalista, di centrodestra, che oscilla di poco sotto il 38% delle preferenze. I dati sono riportati dal sito di Maltatoday. Muscat si e detto "senza parole" di fronte alla valanga di voti, che dovrebbe attribuire al suo partito 4 dei 6 seggi assegnati a Malata nell`emiciclo europeo .