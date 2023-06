Europee 2024, Cateno De Luca: “Matrimonio d’interessi con il Terzo polo”

Roma, 11 giugno 2023 – “Un matrimonio di interessi". Non usa giri di parole il vulcanico sindaco di Taormina (e già di altri tre Comuni, sempre nel Messinese), Cateno De Luca, a proposito della proposta di alleanze europee rivolta dal suo ‘Sud chiama Nord’ alle forze del Terzo polo. Anche se invece di partecipare di persona alla convention renziana di Napoli ha preferito passare il sabato sostenendo un esame per il corso di clarinetto al conservatorio: "Un’altra cosa che ho deciso di riprendere", dice.

Cateno De Luca, sindaco di Taormina, 51 anni. Ha guidato anche la giunta di Messina

Con ‘Sud chiama Nord’ lei si rivolge alle forze del cosiddetto Terzo polo. Per il momento però non le sembra che manchi ancora l’interlocutore?

"Potremmo in effetti definirlo un “polino“. Al di là di questo il problema di fondo è uno: è ovvio che sia stata tentata una fusione a freddo senza reale sentimento. Questo lo abbiamo già constatato. Io ho già parlato con Matteo Renzi e mi vedrò prossimamente con Carlo Calenda. E dico chiaro che noi siamo alla ricerca di un matrimonio di interessi: ci interessa cioè individuare con chi saremo in condizione di valorizzare il nostro brand: Sud chiama Nord".

Per essere ancora più espliciti?

"Con Sud chiama Nord abbiamo preso l’uno per cento nazionale solo in Sicilia, eleggendo due rappresentanti a Roma a Camera e Senato. La seconda tappa è riuscire a eleggere due europarlamentari del nostro movimento a trazione meridionalista. Per questo stiamo ragionando su più fronti. Ed è ovvio che ci alleeremo unicamente con chi ci consentirà di esprimere a pieno la nostra visibilità politica di forza caratterizzata dalle istanze del Sud".

Come?

"Facendo fare a me il capolista nelle due circoscrizioni del Sud e delle isole, in modo da caratterizzare nettamente la proposta politica. Noi siamo coscienti di rappresentare oggi in Sicilia un interlocutore appetibile per qualunque soggetto. Io ho preso il 26 per cento alle regionali e le nostre liste il 19. Abbiamo eletto 16 sindaci, 150 consiglieri comunali e 40 assessori. La nostra quindi è una posizione strategica per qualunque raggruppamento nazionale nel collegio delle isole e del Sud. E col lavoro che stiamo facendo nel Meridione possiamo rappresentare l’elemento che fa la differenza in un apparentamento nazionale. Non mi pare, del resto, che al momento nel Terzo polo esistano realtà strutturate rispetto alle europee".

Ma infatti con chi si può realizzare questo apparentamento?

"Intanto con Letizia Moratti stiamo facendo un lavoro comune per monitorare e mettere in rete una serie di realtà civiche delle varie regioni. Noi siamo espressione di questo percorso come oggi lo è Moratti. Per cui potremmo anche valutare di andare assieme con questa realtà del territorio che metta assieme anche sindaci e ex sindaci. E, perché no, anche Vincenzo De Luca, che come me in certi salotti è un elefante in cristalleria".

Ma lui pensa al terzo mandato e sarebbe efficace solo da capolista.

"Siamo d’accordo. Ma in ogni caso nella partita europea sarebbe una presenza interessante in Campania che può concorrere a far raggiungere il quorum".

Liste civiche, progetto renziano, coalizione calendiana... Non rischia di essere un po’ troppo affollata quest’area centrista?

"Io intanto non sono innamorato delle geometrie politiche. Dico solo che se riusciremo a fare un raggruppamento espressione dei territori, il discrimine è uno solo: con noi non può stare chi sostiene l’autonomia differenziata. Il tema è appunto come comporre. L’interlocuzione col Terzo polo è avviata. Non so se si arriverà a un raggruppamento del Terzo polo così come era proposto o si formerà un aggregato a scapito dell’altro. Noi siamo alla ricerca di partner che ci mettano in condizione di attuare un progetto a trazione meridionalista di equità territoriale e contro l’autonomia differenziata, con un simbolo che deve contenere il nostro brand e me alle testa delle liste di sud e isole. Questo è il tema e lo diciamo a chiare lettere. Comunque con tutti gli interlocutori siamo rimasti che si deve concludere entro fine luglio con la sottoscrizione di un patto a Taormina".