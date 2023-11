Europa al voto: conservatori o estremisti? Per le europee del 2024 la sfida è tutta a destra

Roma, 25 novembre 2023 – La società aperta ha molti nemici, specie in Europa, che per il politologo Ivan Krastev, autore di After Europe , da anni sta vivendo il suo Undici Settembre per via dell’emergenza migranti.

Matteo Salvini

I problemi

Il senso di insicurezza economica e sociale; la marginalizzazione della classe media, di cui a lungo si è occupato in Francia Christophe Guilluy; la linea di frattura, persino esistenziale, fra centro e periferia che riguarda non soltanto le città, ma anche gli strati sociali; l’incapacità delle élite progressiste di rispondere ai problemi dei cittadini aggrediti da un mondo vasto e globalizzato in cui il controllo non è soltanto sfuggito dalle loro mani, ma anche da quelle di chi governa.

Il segnale dall’Olanda

Non devono dunque, purtroppo, stupire le notizie che arrivano dall’Olanda, dove l’estremista Geert Wilders, capo del Partito per la Libertà e amico di Matteo Salvini, ha vinto le elezioni. Così come non devono stupire i disordini di Dublino di una infinita giornata di fine novembre, iniziata con l’accoltellamento di tre bambini e una donna a Parnell Square e terminata con l’assedio di hooligan e islamofobi di estrema destra in centro città.

Trump

Per non parlare di ciò che accade oltreoceano, dove Donald Trump nel 2024 potrebbe vincere di nuovo le elezioni presidenziali, nonostante la valanga di incriminazioni, presentandosi ancora come il punto di riferimento fortissimo di tutti i forgotten men.

Il populismo “in salute”

Le elezioni europee dell’anno prossimo potrebbero essere uno spartiacque politico (anche se non è detto che alla fine non esca di nuovo una "maggioranza Ursula" come quella attuale). Senz’altro testimonieranno un fatto politico che la sinistra cerca di non vedere: il populismo, come spiegano da anni Giovanni Orsina e Marco Tarchi nei loro lavori scientifici, non è stato sconfitto, anzi gode di ottima salute.

Il che non significa avallarne lo spirito, casomai cercare di capirne – in maniera avalutativa, direbbe Max Weber – le ragioni. Non sappiamo dire se le prossime elezioni saranno davvero un referendum sull’Europa, il cui ruolo politico nella gestione dei conflitti che la fiancheggiano è determinante per la stabilità delle nostre società.

Giorgia Meloni

C’è però una sensazione, tutta da verificare beninteso: che una parte della destra sia in grado di presentarsi alle elezioni con una nettezza che i progressisti, a partire dai nostri, al momento, non hanno. Anche l’Italia rientra in questo schema, con una specificità. Da noi non è mai esistito un partito conservatore. È il progetto che si era dato Giorgia Meloni prima di entrare a Palazzo Chigi. Fare il presidente del Consiglio e il capo di un partito insieme certo non aiuta, ma l’obiettivo di ispirarsi a un pezzo della tradizione anglosassone in Italia sembra essere ancora nelle intenzioni dei vertici di Fratelli d’Italia.

Forza Italia e i due sovranismi

La competizione nel destra-centro però è serrata, come dimostra regolarmente Salvini, che alle prossime elezioni europee si gioca la leadership. Forza Italia, schiacciata fra due sovranismi di ferro, sta cercando di ritrovare una sua identità dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. In un mondo che chiede tuttavia più sicurezza – sociale, economica – la domanda di valori liberali sembra essere in netto calo. La sfida della maggioranza di governo insomma sembra essere questa: conservatori, ma non estremisti.