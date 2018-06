Roma, 26 giugno 2018 - I ballottaggi sono ormai storia, i risultati chiari e inequivocabili: il centrosinistra è uscito con le ossa rotta, il centrodestra a trazione leghista sfonda anche nelle ex regioni rosse, il Movimento 5 Stelle tiene e con esso anche l'asse di governo con il Carroccio. Ma dopo le elezioni comunali che hanno ridisegnato la geografia politica del Paese, dopo i bilanci e le analisi, per i partiti è già tempo di guardare ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalla primavera 2019 con le elezioni Europee, poi altre comunali (spicca Firenze) e soprattutto il rinnovo di alcune amministrazioni regionali tra il 2019 e il 2020, con gli occhi puntati soprattutto su Emilia-Romagna e Toscana, le storiche roccaforti della sinistra ora assediate dalla convergenza giallo-verde.

EUROPEE 2019 - Il primo appuntamento sono le Europee di maggio (in tutto il Continente si voterà tra il 23 e il 26). Le precedenti elezioni, quelle del 2014, furono quelle del trionfo del Pd a guida renziana, schizzato al 40,8% dei consensi. Ma quel partito, almeno in quei termini, non c'è più, e i democratici dovranno ripartire dal 19% delle politiche del marzo scorso e dalle pesantissime sconfitte delle ultime comunali. Da vedere se effettivamente Matteo Renzi sarà della partita con il Pd, o se invece, come hanno annunciato esponenti di En Marche!, partito del presidente francese Emmanuel Macron, l'ex segretario dem non stia lavorando a liste comuni, "oltre l'asse sinistra/destra", con lo stesso Macron e con il centrista liberale spagnolo Albert Rivera (Ciudadanos).

Al contrario la Lega e più in generale il centrodestra sono fiudiciosi di ripetere gli ultimi exploit elettorali, anche se alle Europee non si va in coalizione e, soprattutto, il Carroccio e Forza Italia appartengono a famiglie politiche ben distinte: il gruppo dei nazionalisti che comprende anche Marine Le Pen, da una parte, e i popolari dall'altra. Dunque già alle Europee la Lega proverà a confermare ulteriormente la leadership tra fgli elettori che fanno riferimento al centrodestra, puntando ancora sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Il Movimento 5 Stelle, un po' ondivago nella sua collocazione europea, è atteso a una conferma non così scontata.

REGIONALI 2019 - Tra febbraio e novembre del 2014, cinque regioni andarono al rinnovo dei consigli e delle giunte. Nel 2019 anche loro torneranno alle urne, con la possibilità dell'election day in concomitanza con le europee, appunto. Si tratta di Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Calabria. Spicca inevitabilmente il voto in quella che per lunghi decenni è stata il fortino rosso per eccellenza, l'Emilia-Romagna. La cavalcata del centrodestra salviniano ha già dato i suoi frutti alle politiche di marzo e, dall'altra parte dell'alleanza di governo, il Movimento 5 Stelle che ha appena conquistato Imola, terra di cooperative e di padri del socialismo, punta a scalzare il Pd dal governo della regione. In forse una futuribile alleanza Lega-5 Stelle. I grillini, intanto, hanno già fatto trapelare un possibile nome come candidato presidente, Marco Montanari, esperto del ministero degli Esteri. Il Piemonte invece è terra in cui i grillini sono radicati da tempo, dalle battaglie No Tav in Val di Susa alla conquista, con Chiara Appendino, del comune di Torino, altra (ex) roccaforte rossa che pareva inespugnabile. Il presidente uscente Chiamparino ha anche ambizioni di partito a livello nazionale: per il Pd sarà un'altra partita complicata.

REGIONALI 2020 - Stesso discorso appena l'anno dopo: ancora regionali, ancora presidi di centrosinistra in bilico. Il clou sarà la Toscana. Ma attenzione anche a Marche e Umbria, oltre alla Puglia filo-grillina di Michele Emiliano, il Veneto del leghista "moderato" Luca Zaia, la Campania del vulcanico Vincenzo De Luca, campione del Pd meridionale, e la Liguria di Giovanni Toti, fautore dell'omonimo "modello" che ha ri-sdoganato l'alleanza tra Lega e Forza Italia (con più di una strizzatina d'occhio verso il Carroccio...). La Toscana è il piatto ghiotto, specialmente dopo la débâcle del centrosinistra ai ballottaggi di domenica scorsa. Qui il centrosinistra è già di per sé lacerato dopo lo strappo interno al Pd che ha portato alla formazione di Mdp e di Liberi e Uguali: tra i fuoriusciti c'è lo stesso governatore toscano Enrico Rossi. La Lega si era presentata nel 2015 con l'attuale deputato Claudio Borghi. In bilico per Pd & co. anche altre due regioni del centro, Marche e Umbria, in cui il rosso ha assunto tonalità molto sbiadite e il centrodestra ha già operato il sorpasso alle urne.

COMUNALI - Sempre nel 2019 e nel 2020 ci sarà un'altra infornata di sindaci e consiglieri comunali in una serie di capoluoghi importanti. L'anno prossimo potrebbe esserci un maxi accorpamento di appuntamenti elettorali, come già avvenne nel 2014: europee, regionali e appunto amministrative. Anche in questo caso gli occhi sono puntati sulla Toscana e sulle ultime due amministrazioni rosse rimaste, Firenze e Prato. Nel capoluogo di regione il sindaco uscente Dario Nardella, renziano di ferro, pronto a ricandidarsi, ma sulla sua strada potrebbe trovare l'ex assessore-sceriffo Graziano Cioni a drenare voti Pd. Il centrodestra è alla ricerca del nome giusto (si è fatto quello di Deborah Bergamini di Forza Italia) per il colpaccio: la Toscana sembra essere diventata "contendibile" come mai prima d'ora. A Prato il centrosinistra di Matteo Biffoni rischia in una città alle prese con la crisi economica e simbolo di una convivenza laboriosa con le comunità straniere (cinesi in primis). Poi c'è Livorno, "la" città rossa per eccellenza oramai culla del grillismo. Il Pd insomma va di rincorsa persino nei comuni che già amministra. Nel 2019 si vota, tra gli altri, anche a Bari, Reggio Emilia (qui anche i candidati civici si preparano a insidiare il Pd), Ferrara, Cesena, Forlì, Bergamo (il dem Giorgio Gori è rimasto sindaco anziché scegliere un seggio in Regione Lombardia), Perugia, già passata al centrodestra quattro anni fa. Nel 2020 spicca invece Venezia, protagonista già alle scorse elezioni comunali di un ribaltone "civico", ma orientato al centrodestra, con Luigi Brugnaro. "La fase d'emergenza della città non è finita, per questo serve un secondo mandato", diceva l'anno scorso Brugnaro. A dimostrazione che le strategie dei partiti devono anche fare il conto con le ambizioni personali.

L'INCOGNITA - Tutti i discorsi fin qui fatti danno per scontato che il governo giallo-verde appena nato duri più o meno a lungo o comunque si avvicini alla naturale scadenza della legislatura. E se invece la campagna elettorale permanente di Lega e 5 Stelle facesse cadere l'alleanza di governo per andare a elezioni anticipate? Un'ipotesi di scuola, di cui comunque va tenuto conto. Gli ultimi sondaggi danno ormai i due partiti praticamente appaiati intorno al 30% del gradimento degli elettori. Pd e Forza Italia sembrano spazzati via dalla "trance agonistica" delle forze anti establishment. Ma questa, almeno al momento, sembra un'altra storia.