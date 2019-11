Roma, 25 novembre 2019 - In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, che interesseranno Emilia Romagna e Calabria, il M5S apre le candidature per le "regionarie". I pentastellati, salvo colpi di scena, correrrano da soli.

Regionarie M5S: regolamento

Da oggi, 25 novembre 2019, fino al 4 dicembre tutti gli iscritti certificati residenti in Calabria o Emilia-Romagna potranno avanzare la loro candidatura su Rousseau. Come previsto dallo Statuto, "il Capo Politico, sentito il Garante, ha la facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del M5s, esprimendo l'eventuale parere vincolante negativo".

Sul Blog delle Stelle si specifica inoltre quali documenti sono necessari per ufficializzare la propria candidatura e che "non sono consentite iniziative di autopromozione sia relativamente alla candidatura che per la votazione online". E ancora: "La lista di coloro che accetteranno la candidatura, che avranno completato tempestivamente la procedura per la formalizzazione della stessa su Open Candidature e che risulteranno effettivamente in regola con i requisiti, verrà resa pubblica e successivamente sottoposta alla votazione online su Rousseau", informa il blog.