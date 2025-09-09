Elezioni, De Luca vs Fico: tregua finita. “Reddito di dignità? Una porcheria”. E in Veneto Zaia sdogana Stefani

Roma, 9 settembre 2025 – Dopo l’ora dell’accordo arriva quella del conto, ed è sempre la più dolorosa. Le nuove fibrillazioni campane si spiegano molto semplicemente così. “La coalizione progressista è unita e compatta in tutte le regioni che vanno al voto”, dice Elly Schlein. Non ha neppure torto, se si guarda ai partiti. Le difficoltà le ha incontrate nelle ostiche trattative con i ’capibastone’, e ciò che ancora non è risolto sempre da quel nodo dipende. Vincenzo De Luca ha accettato di sostenere per la guida della Campania un candidato presidente che detesta come Roberto Fico, ha incassato parte del compenso con la segreteria regionale promessa a suo figlio Piero, e adesso arrivano i piatti forti. Quelli che riguardano gli indirizzi politici e il potere reale.

Il governatore uscente vuole che non venga smantellato il progetto ’Faro’ per la nuova sede della Regione. Pretende che non vengano toccate le nomine dei direttori generali delle Asl. Soprattutto, chiede di presentare due sue liste civiche per “pesare” in consiglio regionale con quattro fedelissimi. In caso contrario il viceré mette sul tavolo una pistola che forse è caricata con proiettili a salve, ma forse con vero piombo: una lista a sostegno di Fico da lui capitanata.

Ecco perché – dopo la formalizzazione della candidatura – non le manda a dire: “Ho ascoltato l’annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Hanno fatto una fuga in avanti e non va bene”.

Nessuna diplomazia, nessun giro di parole, nemmeno sul reddito di dignità: “No a porcherie clientelari, noi abbiamo fatto le migliori politiche sociali”. Messaggio chiaro al Nazareno: non intendo farmi da parte. Pacificato il fronte pugliese, spunta una grana su quello calabrese che riguarda Avs. Si ferma la corsa di Mimmo Lucano. I tribunali di Cosenza e di Reggio Calabria hanno reputato incandidabile l’europarlamentare ed ex sindaco di Riace, che ha presentato ricorso.

Cosa succede a destra

A destra con Mauro D’Attis (FI) oramai in campo in Puglia, e un margine di indecisione ancora in Campania fra un civico d’area FdI e Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri meloniano, resta in sospeso la regione che è in sospeso da sempre. Luca Zaia ufficializza il disco verde per Alberto Stefani, il candidato di Matteo Salvini: “Ragazzo in gamba, ha i numeri. Ora dobbiamo capire la scelta del tavolo nazionale, se il candidato sarà della Lega. Soluzione per tifiamo”. Osserva il capo dei deputati di FdI, Galeazzo Bignami: “Stefani è un nome importante”.

Nelle file tricolori non c’è grande entusiasmo per il leghista, ma la premier è pronta a cedere la roccaforte veneta al Carroccio, in cambio, però, vuole un impegno preciso sulla Lombardia. Da politica di vasta esperienza sa cosa significa dire: intanto il Veneto a noi, e della Lombardia ne parliamo tra due anni. Le garanzie le vuole subito. Materiale che si accumula sul tavolo del più volte rinviato vertice di maggioranza, ma è probabile che questa settimana sarà la volta buona.

In ogni caso, assicura Bignami, l’ufficializzazione dei candidati “arriverà prima del voto nelle Marche”, cioè del 28 settembre. Proprio le Marche sono il cruccio di Giorgia Meloni: regione piccola, ma che rischia di essere l’unica a passare di mano, ove Matteo Ricci la strappasse alla destra. Non a caso i leader di centrodestra si ritroveranno di nuovo tutti ad Ancona il 17 per tirare la volata a Francesco Acquaroli. La paura nel quartier generale del centrodestra è inversamente proporzionale alle dimensioni dell’oggetto del contendere.