Cagliari, 17 giugno 2019 - Dopo un lungo e travagliato spoglio, arrivano i verdetti delle elezioni comunali in Sardegna: a Cagliari vince di un soffio il centrodestra dopo 8 anni di governo di centrosinistra. A Sassari è avanti il centrosinistra (ma si andrà al ballottaggio, il 30 giugno). Anche Alghero è già in mano al centrodestra, che strappa la poltrona al centrosinistra. La Lega festeggia il suo primo sindaco, nel paese di Illorai. Male invece i 5 stelle. E su tutto pesa la bassissima affluenza alle urne: ben 8 punti in meno rispetto alle precedenti amministrative.

CAGLIARI - Paolo Truzzu è il nuovo sindaco di Cagliari. L'esponente di Fratelli d'Italia, dopo un avvincente testa a testa all'ultimo voto con la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra, è riuscito a vincere al primo turno, raggiungendo - a fatica - il quorum. Lo scarto è di soli 1.700 voti. Truzzu ha superato di poco la soglia fatidica del 50% (50,4%). Ghirra, assessora comunale uscente, si è fermata al 47,5%. Staccatissimo l'altro candidato, l'ambientalista Angelo Cremone, appena sopra il 2%. Dopo l'esperienza di Massimo Zedda, alla guida della città dal 2011, Cagliari torna dunque dopo otto anni al centrodestra.

Il primo partito in città, secondo i dati del Comune, è il Pd, con il 16,27%, secondo Fratelli d'Italia con l'11,67% e terzo il Partito Sardo d'Azione con il 9,63%. Seguono i Riformatori con il 7,98%, Campo Progressista con il 7,26%. La Lega ha preso il 5,46% superando Forza Italia al 5,30%.

Curiosità a margine: si fa attendere in sala stampa il neosindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che è dovuto andare in questura (per un appuntamento fissato da tempo, magari non nel giorno più adatto) per i passaporti delle figlie. Quando Truzzi si palesa, intorno alle 10, è accolto dall'esplosione di gioia dei suoi sostenitori avvolti dalle bandiere. Le prime parole del neosindaco: "La città ha voluto cambiare - ha dichiarato l'esponente di FdI - I nostri avversari hanno parlato poco di Cagliari e molto di altre cose".

SASSARI - Sassari, la seconda città sarda, andrà al ballottaggio il 30 giugno: il candidato del centrosinistra a Sassari Mariano Brianda è in vantaggio con il 34,04%. Al secondo posto con i 30% c'è Nanni Campus, sostenuto da liste civiche (ma ma ex An ed ex Fi). Il candidato del centrodestra Mariolino Andria, infine, è al terzo posto con il 16,24%. Quarto il candidato dei 5Stelle, Maurilio Murru, al 14,45%.

ALGHERO - Il centrodestra esulta ad Alghero, dove Mario Conoci è il nuovo sindaco. Conoci, sostenuto dalle liste di Forza Italia, Fdi, Psd'Az, Lega, Noi Alghero, Udc Noi Sardinia, Partito dei Sardi, è stato eletto con il 53,10%, contro il sindaco uscente Mario Bruno (Pd, Alghero per Bruno, Sinistra in Comune). Flop M5S che con Roberto Ferrara ha preso il 14,97% (un dato in crescita rispetto al 10% registrato alle regionali ad Alghero). Già prima della fine dello spoglio il candidato di centrosinistra Bruno si era congratulato con Conoci.

Altri due i centri sopra i 15mila abitanti: Sinnai e Monserrato: nel primo vince Tarcisio Anedda del centrosinistra, Pd. A Monserrato il sindaco è Tomaso Locci (tre civiche in testa con oltre il 40 per cento dei voti).

L'AFFLUENZA - Continua il trend negativo dell'affluenza: la media sui 28 comuni è al per cento: in calo di otto punti rispetto alle precedenti amministrative, di poco superiore a quella per le regionali ferma al 53 per cento. A Cagliari, in particolare, è flop. Il dato per la quarta chiamata alle urne dell'anno è inferiore alla media: è andato a votare poco più di un elettore su due: 52,3 per cento (contro il 60,22 nel 2016 e 71,44 nel 2011). Una disaffezione crescente accompagnata - forse - anche dalle incertezze degli attivisti del M5stelle rimasti senza candidato al rush finale per via delle polemiche su alcune frasi antiabortiste e contro i diritti civili.

Il calo è evidenziato anche alle rilevazioni delle 19 (37,74%) e delle 12 (appena il 17,82%). A Cagliari ha votato il 51,7% (60,2% nel 2016) degli aventi diritto, a Sassari il 54,7% (63,8%), mentre ad Alghero il 58,6% (63,9% cinque anni fa).

(Il pezzo continua dopo la mappa)

Lo spoglio città per città

PRIMO SINDACO LEGHISTA - Subito eletti i sindaci di nove amministrazioni nelle quali era presente una sola lista e un solo aspirante primo cittadino: si tratta di piccoli centri nei quali, già prima della rilevazione dell'affluenza alle 23, si era raggiunto il quorum del 50% utile per eleggere l'unico candidato. Hanno quindi già un nuovo sindaco i comuni di Ortueri (Francesco Carta), Onani (Clara Michelangeli) e Sarule (Paolo Ledda) nel Nuorese; Sorradile (Pietro Arca) e Magomadas (Emanuele Cauli) nell'Oristanese; Illorai (Titino Sebastiano Cau) e Putifigari (Giacomo Contini) nel Sassarese; Esterzili (Renato Melis) e Genoni (Gianluca Serra) nel Sud Sardegna. Da segnalare che Cau è il primo sindaco leghista di sempre della Sardegna. "E'na grande soddisfazione per il nostro movimento", esulta il segretario regionale del Carroccio e deputato, Eugenio Zoffili.