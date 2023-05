Elezioni 2023: si vota per i ballottaggi e per le comunali in Sicilia e Sardegna. Affluenza in calo

Roma, 29 maggio 2023 - Seggi aperti fino alle 15 di oggi per i ballottaggi in 41 Comuni e per il primo turno delle elezioni comunali in Sicilia e Sardegna.

Ballottaggi sindaco

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si scelgono sindaci e amministrazioni di 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Ieri, alle 23, l'affluenza era al 37,51% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (45,43%).

Comunali in Sicilia

Si vota anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 44,38%; del 39,89% a Catania, a Siracusa del 42,4, a Ragusa del 43,31% e a Trapani del 42,89%. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Comunali in Sardegna

Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri. Qui l’affluenza alle ore 23 (168 sezioni su 171) era del 47,58% (62,86% alle precedenti comunali).