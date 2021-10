Roma, 3 ottobre 2021 - Italia alle urne per le elezioni amministrative 2021. Oggi e domani circa 12 milioni di cittadini sono chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali della propria città. Sono 1.192 i comuni interessati e le elezioni più importanti sono quelle dei sei capoluoghi di regione: Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli e Trieste. Inoltre, si vota per le regionali in Calabria e le suppletive di Siena e di Roma.

Le elezioni si tengono oggi, domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle 23, e domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio è fissato per domenica 17 e lunedì 28 ottobre.

I primi exit poll, ossia il sondaggio effettuato tramite interviste all'uscita dei seggi, arriveranno intorno alle ore 15 di domani, quando comincerà lo spoglio dei voti.

I risultati delle elezioni amministrative 2021 si sapranno non prima delle ore 15 di domani, lunedì 4 ottobre, quando si chiuderà il voto. Nei comuni con più di 15mila abitanti - sono 114 in totale quelli chiamati al voto - vince il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti. Se nessuno dei candidati dovesse raggiungere questa quota, si andrà al ballottaggio tra i due più votati. In questo caso, il risultato definitivo arriverà lunedì 18 ottobre, ultimo giorno fissato per il voto al ballottaggio.

Sulla Rai, in tutte e tre le testate della rete, lo spoglio inizierà domani alle 14:50, con uno speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino e, alla stessa ora, uno speciale del Tg3 a cura di Alessandra Carli. Alle 18 invece la parola passerà al Tg2 con un appuntamento condotto da Maurizio Martinelli. La copertura delle elezioni sarà ininterrotta su RaiNews. Inoltre, nella serata di lunedì ci sarà uno speciale di Porta a Porta in collaborazione con il Tg1 su Rai1 (alle 21:30).

Su La7, la maratona del Tg condotta da Enrico Mentana seguirà le elezioni con proiezioni ed exit poll dalle 14:15 di lunedì 4 ottobre.

Su Sky TG24 la copertura delle elezioni sarà ininterrotta, con speciali e analisi sul voto.

Sulle reti Mediaset, previsti i seguenti appuntamenti: su Rete4 dalle ore 14:55 alle ore 20 di lunedì 4 ottobre Giuseppe Brindisi conduce "Speciale TG4 - la carica dei nuovi sindaci". Dalle ore 21:15 di lunedì 4 ottobre sempre su Rete4 appuntamento con Nicola Porro a "Quarta Repubblica" per i commenti sull'andamento dei risultati.