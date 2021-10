Roma, 3 ottobre 2021 - Urne aperte per le elezioni amministrative 2021. Fino alle 23 di oggi 3 ottobre e domani dalle 7 alle 15 sono chiamati al voto (qui cosa serve per votare) oltre 12 milioni di italiani per eleggere sindaci e consigli di 1.192 comuni (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia). Al voto 19 capoluoghi di provincia dei quali 6 anche capoluoghi di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. I restanti 13 capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. In Calabria si vota anche per le elezioni regionali.

Tenuto conto che queste amministrative decideranno chi guiderà le principali città italiane, è inevitabile che anche i leader politici siano chiamati alle urne come tutti i normali elettori residenti a Roma, come a Milano. Il premier Mario Draghi voterà nel liceo Mameli, nella zona Parioli di Roma. Sempre in città la leader di FdI Giorgia Meloni e il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, alla sua prima prova elettorale nel ruolo di capo di un partito.

Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, invece, si recherà al seggio nella sua Milano, così come l'ex premier Silvio Berlusconi. Ed infine un altro ex premier, ma oggi segretario Pd, Enrico Letta, prima vota a Testaccio per il sindaco della Capitale, poi si recherà a Siena, dov'è candidato alle suppletive alla Camera. Poi domani, per seguire lo spoglio di queste amministrative, si apriranno le sedi dei partiti. Là per tutto il giorno si commenteranno i primi exit poll, poi l'esito delle sfide tra i candidati sindaci e infine i dati più delicati per le leadership delle singole forze politiche: quelli relativi al voto di lista.

