Elezioni Catanzaro 2022: i risultati delle Comunali. Lo spoglio in diretta

Catanzaro, 13 giugno 2022 - E' cominciato lo spoglio per le elezioni comunali 2022. Tra le città chiamate al rinnovo dell'amministrazione c'è anche Catanzaro, che ieri ha registrato un'affluenza al 65,90%, in calo rispetto alla tornata precedente quando si erano recati al voto il 72,45% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo calabrese si profila un ballottaggio tra il candidato civico Valerio Donato, docente universitario ex Pd, sostenuto anche da Lega e Forza Italia ma senza simboli di partito, e il candidato del campo largo Pd-M5s Nicola Fiorita, anche lui docente universitario.

La terza proiezione

Secondo la terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge il 43,7%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M5S) con il 31,1%. La copertura del campione è del 42%. Le rispettive coalizioni sono fotografate al momento al 52,7% e al 25,8%.

Elezioni comunali: lo spoglio in tempo reale città per città

I risultati in tempo reale

Calabria: i sindaci già eletti

In Calabria sono nove i Comuni che hanno eletto il proprio sindaco, in virtù della presentazione di una sola lista, che ha raggiunto il quorum minimo per la convalida delle elezioni: il 40%. Nello specifico, in provincia di Reggio Calabria sono tre: a Motta San Giovanni, candidato sindaco Giovanni Verduci; a Placanica, candidato sindaco Antonio Condemi; a San Procopio, candidato sindaco Francesco Posterino. Nel Cosentino hanno superato il quorum necessario per la convalida delle elezioni Gregorio Iannotta a San Vincenzo La Corta; Vincenzo Conte a Cellara, e Salvatore Parrotta a Panettieri. In provincia di Catanzaro sono due i Comuni che hanno già il loro sindaco: Isca sullo Ionio con Vincenzo Mirarchi e Settingiano con Antonello Formica. Nel Vibonese a Fabrizia, il sindaco sarà Francesco Fazio. Non è stato raggiunto il quorum minimo nel Comune di Carolei (Cosenza), con candidato sindaco Francesco De Luca. L'Ente sarà quindi posto sotto commissariamento, in attesa di una nuova tornata elettorale.