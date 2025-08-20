Elezioni Calabria, Tridico ha sciolto le riserve: “Pronto a candidarmi”. Ora serve l’intesa del campo largo

Reggio Calabria, 20 agosto 2025 – Sciolte le riserve per Pasquale Tridico, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria. “Sì sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria”, ha fatto sapere l’ex ex presidente dell'Inps, ideatore del reddito di cittadinanza.

A dare l’imprimatur alla notizia è stato il leader pentastellato Giuseppe Conte, che questa mattina ha confermato che l'ipotesi della candidatura di Tridico è da considerarsi concreta e non fittizia. Una notizia che arriva come un primo punto fermo in uno scenario rovente – non solo per le temperature – che questa estate ha trasformato la Calabria in un caso politico nazionale.

Prima l’inchiesta per corruzione che ha paralizzato gli uffici di Palazzo Campanella, poi le dimissioni di Roberto Occhiuto e infine lo scioglimento del consiglio regionale che ha azzerato tutto. Si ritorna al voto in autunno – 5 e 6 ottobre – e l’impasse politico ha preso tutti alla sprovvista. Centrosinistra compreso.

L'europarlamentare Pasquale Tridico, economista ed ex presidente Inps

Sarà il candidato del campo largo? La palla passa a Pd e Avs

Dopo un valzer durato per settimane, il nome di Pasquale Tridico – europarlamentare M5S, ex presidente Inps, accademico a Roma Tre e ideatore del reddito di cittadinanza – potrebe essere il candidato su cui convergere il campo largo: la coalizione Pd, M5S e Avs. La situazione era più che spinosa e Tridico era diventato l’unico capace di togliere le castagne dal fuoco ai partiti.

Riluttante a lasciare Bruxelles, dove si è trasferito con tutta la famiglia, Pasquale Tridico è rimasto in forse fino ad oggi. Un nome competitivo che potrebbe fare la differenza nel duello contro il centrodestra, ma che fino ad ora sembrava soltanto una carta calata per andare a ‘vedere’ le intenzioni dei possibili alleati.

Tutto sembrava fare presagire che il vero interesse del Movimento fosse il nome di una donna da scegliere tra Anna Laura Orrico e Vittoria Baldino. E anche Tridico è stato criptico fino all’ultimo.

Ora il nodo da sciogliere è sempre lo stesso, il punto debole del centrosinistra: le larghe intese. Avs aveva chiesto la candidatura di Flavio Stasi, il giovane sindaco di Corigliano-Rossano. Ma un campo largo potrebbe essere un vantaggio sulla ricandidatura di Occhiuto, visto che alle Europee dell’anno scorso la potenziale coalizione progressista aveva raccolto complessivamente più voti del centrodestra.

Il profilo perfetto per siglare la grande intesa

Tridico è un profilo ritenuto perfetto. Da settimane, nei corridoi parlamentari romano e nelle stanze del Pd, circolava un sondaggio che lo accredita come l’unico sfidante davvero in grado di competere con il presidente azzurro Roberto Occhiuto.

È l’unico nome che, dati alla mano, otterrebbe tante preferenze quasi quanto il presidente dimissionario. Tutte le altre ipotesi rimbalzate finora sui tavoli delle segreterie politiche del centrosinistra – da Nicola Stumpo a Nicola Irto, al sindaco Flavio Stasisono – sono lontane mille miglia.

Tridico: "Il futuro si costruisce, sono pronto a farlo con voi”

"Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria. La mia storia inizia qui – ha scritto l'economista Tridico in un post su Facebook – tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza".

"Per questo ho deciso – ha aggiunto il parlamentare europeo – di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere".

"Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare", ha concluso Tridico.