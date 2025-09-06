Elezioni in Calabria, le liste per le Regionali e i candidati con Occhiuto e Tridico. Spunta la sottosegretaria meloniana Wanda Ferro

Catanzaro - Si alza ufficialmente il sipario sulla campagna elettorale in Calabria, dove il 5 e 6 ottobre si tornerà alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione, dopo la decisione del governatore Roberto Occhiuto di rassegnare le dimissioni e di ricandidarsi, dopo essere stato raggiunto da un'inchiesta della procura di Catanzaro che ipotizza nei suoi confronti il reato di corruzione. Le liste sono state presentate, gli schieramenti definiti. Ora inizia la corsa vera, anche se – a voler essere precisi – il clima da campagna è già nell’aria da diverse settimane, con le prime schermaglie tra candidati, tour elettorali e dichiarazioni di fuoco.

Il governatore dimissionario della Calabria riapre i giochi della coalizione . E in Veneto è ancora stallo. A sinistra si fa il nome dell’ex presidente Inps Tridico (M5s).

Occhiuto e Tridico, duello d’alta quota

Tre gli sfidanti per la guida della Regione: il presidente uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), l’europarlamentare ed ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico (Movimento 5 Stelle e centrosinistra) e Francesco Toscano, cofondatore del movimento “Democrazia Sovrana Popolare” insieme a Marco Rizzo. Ma, realisticamente, la sfida si gioca tra i primi due. Occhiuto può contare sull’esperienza accumulata in anni di politica parlamentare: vicesegretario nazionale di Forza Italia e già capogruppo alla Camera, ruolo che lasciò nel 2021 per candidarsi vittoriosamente alla presidenza della Regione, può contare su una coalizione ampia, composta da otto liste che includono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e altre sigle centriste e civiche. Tridico, economista e docente universitario, è sostenuto da sei liste tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Pasquale Tridico e Giuseppe Conte

Conte in Calabria: “Tridico è la svolta”

A dare ulteriore slancio alla candidatura di Tridico è arrivato il leader del M5S, Giuseppe Conte, che a Catanzaro ha partecipato a una conferenza stampa insieme al candidato. “Credo che con Pasquale Tridico – ha detto Conte – la svolta per la Calabria sia a portata di mano. Ha preso a cuore le emergenze della regione e propone un nuovo modello di sviluppo”. Tridico non si nasconde: “Non contemplo la sconfitta. Noi vinceremo”, ha detto, rispondendo a chi gli chiedeva se, in caso di esito negativo, tornerà al Parlamento europeo. Una dichiarazione netta, in perfetto stile elettorale.

Liste e nomi pesanti

Occhiuto schiera otto liste: oltre ai partiti tradizionali del centrodestra, spiccano “Occhiuto Presidente”, “Forza Azzurri”, e la lista unitaria Democrazia Cristiana-Udc. Tridico risponde con una coalizione che tenta di coniugare le anime del centrosinistra: dal Pd ai 5 Stelle, passando per le forze riformiste e ambientaliste. Tra i candidati al Consiglio regionale, spiccano figure come Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria e capolista del Pd nella circoscrizione Sud, l'europarlamentare Mimmo Lucano e la filosofa Donatella Di Cesare con Avs e Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Centro.

Verso ottobre: partita aperta

Con il quadro politico ormai definito, la Calabria si prepara a una campagna elettorale dai toni accesi. I prossimi giorni diranno se il centrosinistra, con Tridico, riuscirà a dare battaglia fino in fondo, o se Occhiuto confermerà la fiducia ottenuta quattro anni fa. Sullo sfondo, le sfide di sempre: sanità, infrastrutture, lavoro e legalità. Ma soprattutto, la ricerca di una guida capace di rompere gli schemi e indicare una nuova rotta.