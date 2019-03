Roma, 20 marzo 2019 - Conto alla rovescia per le elezioni regionali 2019 in Basilicata, dove si decide il governatore e si rinnovano giunta e consiglio regionale. Una sfida che ha una valenza anche nazionale, come è avvenuto già per Abruzzo e Sardegna. In lizza quattro candidati: Vito Bardi (centrodestra), Antonio Mattia (M5S), Carlo Trerotola (centrosinistra) e Valerio Tramitoli (sinistra alternativa). Si eleggono 20 consiglieri. Ecco tutte le informazioni per orientarsi.

QUANDO SI VOTA - I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23. Il voto si terrà, dunque, in un'unica giornata. Lo spoglio partirà subito, una volta chiuse le urne.

COSA SERVE PER VOTARE - Per poter votare occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento (carta di identità o equivalente). Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi anche nel giorno della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

COME SI VOTA - Ad ogni elettore viene consegnata una scheda di colore verde con una matita copiativa. Oltre che per il presidente e per le liste collegate, è possibile inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali, indicando il cognome o nome e cognome dei candidati prescelti. Nel caso si decida di esprimere due preferenze per i consiglieri, questi dovranno essere un uomo e una donna (parità di genere). Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa. Il presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia piegata correttamente e la deposita nell’urna.

COME SI ASSEGNA LA PREFERENZA - Sulla scheda il cittadino troverà, sulla destra, i quattro nomi dei candidati presidenti e, accanto a sinistra, le liste ad essi collegate.

- la 'X' solo sul nome del candidato presidente darà il voto a lui soltanto;

- la croce solo sul simbolo di una lista porta il voto sia al candidato presidente sia alla lista;

- la 'X' sul simbolo di un partito e un’altra sul nome del candidato presidente ad esso collegato darà il voto a entrambi;

- non facendo nessun segno sulla scheda, il voto sarà considerato “scheda bianca”

- una scheda pasticciata annullerà il voto

NO AL VOTO DISGIUNTO – Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è pertanto annullato. Ovviamente anche la X su più presidenti o più liste ad essi non collegate annulla automaticamente la scheda.

GLI ASPIRANTI GOVERNATORI – I candidati presidente della Regione Basilicata sono quattro (in ordine alfabetico):

- Vito Bardi, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, lista Basilicata Positiva e Idea;

- Antonio Mattia, proposto dal Movimento 5 Stelle;

- Valerio Tramutoli, scelto da Basilicata Possibile;

- Carlo Trerotola, che può contare sulle liste Comunità Democratiche (Pd), Avanti Basilicata, Basilicata Prima – Riscatto, Progressisti Basilicata e Verdi.