Elezioni amministrative a Pescara del 2024, il Tar annulla il voto in 27 sezioni per irregolarità Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso presentato da persone vicine all’ex sindaco e dalla ex consigliera Pd. I giudici hanno disposto “obbligo di ripetere il procedimento elettorale” in 27 sezioni