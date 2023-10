Alto Adige, eletto Messner: è il fratello del “re degli Ottomila”

Bolzano, 23 ottobre 2023 – Una famiglia che nella vita non ha paura di ‘scalare’. Chi nella politica, come Hubert Messner, eletto alle provinciali in Alto Adige trainando preziosi voti in casa Suedtiroler Volkspartei (Svp), ottenendo 30.605 voti e diventando il secondo più votato dopo il governatore Arno Kompatscher (58.771 voti). E chi, come il fratello Reinhold Messner, è una leggenda dell’alpinismo, tanto da aggiudicarsi il nome di “re degli Ottomila”, per aver scalato 14 vette che superano un’altitudine di 8mila metri.

Chi è Hubert Messner

Messner, prima fondatore e poi primario del reparto di Neonatologia all'ospedale di Bolzano diventato negli anni uno dei migliori d'Europa, lavorando da pediatra anche a Toronto e Londra, ha avuto più preferenze del segretario politico Philipp Achammer (16.812). Non è escluso che possa diventare il nuovo assessore alla sanità. In base alle preferenze i tredici consiglieri eletti tra le fila della Svp, oltre a Messner, Kompatscher, Achammer, sono Peter Brunner (14.375 voti), Rosmarie Pamer (12.289), Daniel Alfreider (10.919), Waltraud Deeg (10.985), Luis Walcher (10.120, era ex vicesindaco di Bolzano), Arnold Schuler (8.340), Franz Thomas Locher (7.777), Josef (Sepp) Noggler (6.117), Magdalena Amhof (5.967) ed Harald Stauder (5.871).

