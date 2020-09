Roma, 21 settembre 2020 - Si profila un tre a tre alle elezioni Regionali. Con la dovuta cautela ( trattandosi ancora di proiezioni), le urne sembrano confermare i governatori uscenti di Veneto, Liguria e Campania, il leghista Luca Zaia (per lui un vero plebiscito, ben oltre il 70%), il candidato del centrodestra Giovanni Toti (oltre il 50%) e il dem Vincenzo De Luca (oltre il 60%). Le Marche passerebbero al centrodestra, con la vittoria del candidato FdI Francesco Acquaroli (oltre il 45%), mentre in Puglia potrebbe essere confermato - a differenza delle previsioni dei giorni scorsi - l'uscente Michele Emiliano. Infine la Toscana, data in bilico fino all'ultimo minuto e che, invece, dovrebbe restare in mano al centrosinistra: il candidato Eugenio Giani viene dato al 47,2% contro il 40,8% della leghista Susanna Ceccardi.

In questo scenario, cosa dicono i leader? Vediamo.

Salvini: "Siamo a 15 su 20"

L'election day entusiasma il leader della Lega Matteo Salvini, che usa i social per commentare l'esito del referendum sul taglio dei parlamentari (lui ha votato sì 'per coerenza' nonostante alcuni mal di pancia interni) e soprattutto le elezioni regionali 2020.

Non ha ottenuto il 'cappotto' che sperava alla vigilia e sembra lontano dall'espugnare il feudo rosso della Toscana, per non parlare della Campania e della Puglia, ma Salvini vede il bicchiere mezzo pieno: "Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia - scrive su Facebook - Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l'abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia".

Zingaretti: "Ha vinto la squadra"

"Siamo vincitori, non sono il vincitore. Ha vinto una squadra, una comunità. Non si vince mai da soli ma insieme", diceZingaretti al Tg3.

Il tre a tre per il Partito Democratico, si può tradurre come una messa in sicurezza della segreteria Zingaretti. Il leader è dunque soddisfatto, anche perché doveva vedersela, oltre che con la destra, anche con i suoi stessi alleati - M5s e Italia Viva - con cui ha fallito le alleanze sui territori. "Dai dati emerge che se i nostri alleati ci avessero dato retta di più, l'alleanza di governo avrebbe vinto in quasi tutte le regioni italiane", è l'unico rammarico del segretario. Che per il resto vede rosa: "Sui risultati delle Regionali, siamo molto soddisfatti per quello che sta emergendo sia dagli exit poll che dai primi sondaggi, perché c'è una conferma di quelle che erano le nostre aspettative". A questo si aggiunge il successo dei Si' al referendum, salutato dallo stato maggiore del Pd come l'inizio di un percorso di riforme a 360 gradi da portare avanti velocemente. "Siamo molto molto soddisfatti, si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante di un percorso di modernizzazione delle istituzioni", sottolinea Zingaretti aggiungendo che "con la vittoria del Si' viene aperta una stagione di riforme e faremo in modo che questa stagione vada avanti spedita nelle prossime settimane".

Sul voto in Toscana, a esultare è Eugenio Giani, che tira la carica del Pd: "La nostra vittoria è un risultato straordinario", commenta