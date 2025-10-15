Effetto Toscana, Chiara Appendino agita il M5s: “Troppo legati al Pd, basta autoassoluzioni”

Roma, 16 ottobre 2025 – Doccia scozzese sui 5 Stelle. La Corte Costituzionale salva, per il momento, la poltrona di presidente della Sardegna per Alessandra Todde, ma al contempo Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento, avrebbe minacciato di andarsene se non ci sarà un cambio di passo dopo il clamoroso flop in Toscana. Nell’assemblea congiunta convocata per discutere l’esito delle regionali – dove i M5s hanno preso un magro 4,34% – la deputata ex sindaca di Torino avrebbe messo sul tavolo la sua carica. “Non ci possiamo nascondere dietro un dito. Il risultato è molto negativo e il problema è politico”, ha detto Appendino, tentando così di aprire una riflessione interna sul rendimento elettorale che prima della Toscana aveva visto il partito di Conte al 5,1% nelle Marche e il 6,45% in Calabria.

Chiara Appendino e Alessandra Todde

“Non si può andare avanti con le autoassoluzioni”, ha commentato l’ex sindaca, sottolineando la necessità di avere un Movimento più autonomo rispetto al centrosinistra, un campo largo che non piace all’elettorato grillino più radicale, che vede ancora il Pd come antagonista e non alleato. Di qui il ragionamento: si può restare pure alleati, ma con una postura diversa perché questa alleanza sta logorando il partito.

La risposta di Giuseppe Conte getta però acqua sul fuoco: “Non c’è stato nessun annuncio di dimissioni, io non ho ricevuto nulla, poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda un rinnovo della presidenza e quindi siamo tutti in scadenza e scadono automaticamente anche i vicepresidenti”. Francesco Silvestri, parlamentare M5s, spiega: “Chiara ha fatto un suo intervento, anche politico, che non mi ha aggiunto nulla rispetto a quello che sapevo sulla sua sensibilità, e non vedo la notizia”.

Insomma, nel solco della tradizione grillina, i panni sporchi si cerca di lavarli in casa, mentre si enfatizza la ‘quasi’ soluzione del caso di Alessandra Todde che vede allontanarsi la decadenza da governatrice sarda. Una doppia pronuncia della Consulta ribalta le prospettive e quella più rilevante riguarda le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente della Regione. “Non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari di affermare, nella motivazione della ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto” e, per l’effetto, di disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di Sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, si legge nel comunicato della Corte.

“Nell’imporre la decadenza al Consiglio regionale, il Collegio di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri, cagionando – rileva la Consulta – una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna”. Ora per Todde i nodi verranno al pettine il 21 novembre quando i giudici della Corte di Appello di Cagliari dovranno esprimersi sulla sentenza del tribunale civile, che l’ha già dichiarata decaduta.