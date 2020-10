Ad Agrigento, Lillo Firetto, classe 1965, tenta il bis sostenuto da parte del Pd e da liste civiche. Ma si dovrà guardare da 5 sfidanti. Si va dall'ingegnere Marcella Carlisi, classe 1973, candidata del Movimento 5 Stelle, all'avvocato Daniela Catalano, 42 anni, sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia, passando per Marco Zambuto, classe 1973, appoggiato da Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima, che è stato primo cittadino in passato. In corsa anche Angela Galvano, classe 1978, sostenuta da Articolo 1, Socialisti e altre liste di sinistra, e Francesco Miccichè, 62 anni sostenuto dalle liste Facciamo squadra per Agrigento, Uniti per la città, Cambiamo rotta per Agrigento e Vox Italia.