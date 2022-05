E Silvio spera in un nuovo miracolo. Rilanciare Forza Italia come il Monza

C’è un’accusa che nessuno potrà mai muovere a Silvio Berlusconi: di non essere uno che ci crede. Fino in fondo. Sempre. Anche quando tutto sembra giocare a suo sfavore. E va detto a suo merito che in più di un’occasione i fatti gli hanno dato ragione. Ora ci riprova. Di nuovo in campo, anzi nei campi. Quello di pallone, dove un tempo mieteva coppe internazionali con il Milan, peraltro tornato alla vittoria di uno scudetto per la prima volta senza di lui. E in quello della politica. L’uomo, si sa, non fa grandi distinzioni: politica, sport, affari. Lo schema è sempre lo stesso: lui motiva, lui dà la carica, lui convinto di essere il solo a poter fare la differenza e a determinare il successo. Va da sé che il trionfo del Monza sul Pisa lo galvanizza: "Abbiamo combattuto per un lungo anno, e abbiamo raggiunto un risultato storico. Voglio ribadire la gioia per la promozione del Monza, in prosecuzione della storia di successo al Milan con 29 trofei: nel derby fra le due squadre, non so dove sarà il mio cuore". Una felicità che schiude orizzonti ben più ambiziosi: "Adesso voglio vincere lo scudetto e la Champions", ha dichiarato nella notte, a caldo. Il giorno dopo puntualizza: "L’ho detto ridendo. Era una boutade". Ma, appunto, quando parla Silvio non sai mai se in mente ha solo il calcio o anche l’arena di Montecitorio. In effetti, il ruolo che assicura di ricoprire è proprio identico; ieri ha scritto al Corriere della sera per spiegare che in Forza Italia si discute e ci si confronta, indubbiamente, ma è lui che dà la linea: "Voglio chiarire ancora una volta che i miei collaboratori e i dirigenti attuano soltanto le mie indicazioni". Proprio quello che aveva fatto con i suoi giocatori, in questo ...