Drin Drin verso la trasformazione in partito: mobilita al voto il 75% degli iscritti, in maggioranza giovani

Imola, 5 luglio 2025 – L’associazione politica Drin Drin, fondata dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli nel settembre 2024, ha fatto un ulteriore passo verso la trasformazione in partito con l’approvazione del nuovo statuto da parte degli iscritti. I ‘Drinners’ hanno votato in oltre 10 mila, il 75% degli iscritti, scegliendo anche i propri Coordinatori Territoriali e i 374 Delegati, che al Congresso in autunno, eleggeranno Segretario, Assemblea e Consiglio Direttivo, completando la fase costitutiva del partito. Tra i delegati eletti figurano i due fondatori, oltre a professionisti, accademici e un’ampia rappresentanza di giovani da tutta Italia e dalle quattro circoscrizioni estere. Il partito ha 14mila iscritti, di cui oltre il 60 % ha meno di 45 anni, confermando la capacità del Drin Drin di mobilitare i giovani grazie a una comunicazione diretta e chiara, soprattutto sui social media dove queste generazioni comunicano tra loro. “La partecipazione elettorale e la costituzione del partito sono un passo fondamentale nel percorso che sta trasformando un’idea condivisa - dare una sveglia all’Italia per stimolare crescita e innovazione - in una proposta politica programmatica, resa possibile da chi ha creduto nell’associazione e si è attivato, votando” ha dichiarato Boldrin che si è collegato in diretta YouTube per annunciare i risultati in nottata. “Il futuro dell’Italia dipende da scelte coraggiose e programmatiche a sostegno dell’economia e delle generazioni future e i giovani ci stanno seguendo." “Il consenso ottenuto e la partecipazione attiva di chi si è candidato dimostrano che c’è un forte desiderio di farsi sentire e di chiedere e proporre pragmatismo, competenza e un cambio di rotta,” ha detto Forchielli, che in prima serata ha commentato sempre su YouTube il raggiungimento del quorum per la trasformazione del Drin Drin in partito. “Non è più tempo di stare a guardare o di delegare ad altri il futuro del Paese, soprattutto se la politica dimostra di procedere senza visione e con tattiche di breve periodo per soddisfare i sondaggi.” Quest’estate i delegati appena eletti parteciperanno gratuitamente a una settimana di scuola civica organizzata dall’associazione a Urbino tra luglio e agosto, aperta anche ai candidati non eletti. A seguire, il voto al congresso in autunno definirà la dirigenza del nuovo partito.