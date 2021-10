Roma, 7 ottobre 2021 - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio è entrato dall'ingresso posteriore del palazzo che ospita la presidenza del Consiglio, evitando i cronisti. L'incontro è durato un'ora, prima del Cdm sulla capienza di discoteche, cinema e teatri.

"E' sempre il solito film. Salvini racconta al paese una storia poi va a Palazzo a Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra un a grande novita'. Ormai è anche stancante commentare questo teatrino, sono state le parole del segretario del Pd Enrico Letta. Salvini un problema per la maggioranza? "Credo che sia un problema per la Lega", ha aggiunto.

Ieri tra Draghi e Salvini si è consumato l'ultimo scontro sulla riforma del catasto, con il leghista che ha accusato il governo di aver inserito "una partimoniale nascosta sulla casa", mentre il premier ha detto che la riforma è "un'operazione di trasparenza" e che non segue "il calendario elettorale".

