Draghi vede Letta e Mattarella. Deputati M5s allo scoperto: "Votiamo la fiducia"

Roma, 19 luglio 2022 - Meno uno al giorno del giudizio sulla crisi che rischia di travolgere il governo Draghi. In attesa del discorso del premier in Parlamento (prima al Senato e poi alla Camera) e del voto di fiducia, continuano più o meno sotto traccia contatti e trattative. Stamattina il segretario del Pd Enrico Letta si è recato a palazzo Chigi a colloquio con Draghi. Quindi il presidente del Consiglio è salito al Colle per incontrare il presidente Mattarella. Parallelamente, alla Camere è iniziata la riunione di Matteo Salvini con con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari della Lega. Il Carroccio è tentato da elezioni anticipate, ma Berlusconi frena. Qualsiasi decisione è chiaramente appesa alle evoluzioni delle prossime 24 ore nel Movimento 5 Stelle.

M5s allo scoperto

Sarebbero tra i 15 e i 20 i deputati pentastellati pronti a votare la fiducia a Draghi e a formare un nuovo gruppo parlamentare alla Camera. Stamattina alcuni di loro sono usciti allo scoperto, da Soave Alemanno a Roslaba Cimino. Sosterranno Draghi a prescindere, hanno dichiarato. Nessun senatore pare intenzionato a deviare dalla linea Conte e a uscire dal Movimento al Senato: a Palazzo Madama si consumerà il primo e decisivo redde rationem. Saranno le mosse dell'ala dura dei grillini a decretare probabilmente le sorti dell'esecutivo.

Scenari

Il premier non sembra intenzionato a muoversi dalle sue posizioni, mentre Conte e i suoi hanno invocato un "segnale" forte, quanto meno sul salario minimo. Dovesse arrivare, il M5s potrebbe optare per un sì alla fiducia e decidere di non ritirare i ministri dal governo.

Una soluzione gradita a Letta che potrebbe tenere a galla l'esecutivo. Senza il "segnale" da parte del premier ecco che i pentastellati potrebbero virare verso un appoggio esterno, con i loro ministri che potrebbero muoversi in ordine sparso. D'Incà dovrebbe mollare Conte e restare al suo posto, l'interim di Patuanelli andrebbe a Draghi mentre Bianchi riceverebbe le deleghe della Dadone. Solo uno scenario, che non dispiacerebbe al centrodestra, ma che ha come convitato di pietra lo stesso Presidente del Consiglio. L'ultima parola spetta a lui, l'inquilino di Palazzo Chigi che con il suo intervento indirizzerà il dibattito parlamentare. Dal premier potrebbero arrivare più paletti che concessioni. A quel punto bisognerà capire come si svilupperà, anche nei numeri, l'esplosione dei 5 Stelle. E se alla fine Draghi dovesse confermare le sue dimissioni, rendendole di fatto irrevocabili, trovare una via alternativa a quella delle urne diventerebbe una missione quasi impossibile.