Draghi al Meeting di Rimini: l’intervento completo. Bordate alla Ue: “Evaporata l’illusione di contare, spettatrice da Gaza all’Ucraina”

Rimini, 22 agosto 2025 – Bordate di Mario Draghi nei confronti dell’Europa al Meeting di Rimini 2025, la cui 45ª edizione si tiene dal 22 al 27 agosto. L’ex premier torna protagonista sulla scena pubblica italiana e internazionale. Durante il suo intervento all’interno della rassegna, che quest'anno ruota attorno al tema suggestivo "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi", Draghi ha criticato apertamente l’Unione Europea: “Nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina – ha dichiarato –, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace”.

Mario Draghi sul palco del Meeting di Rimini 2025

“Illusione di un potere geopolitico evaporata”

L'intervento di Draghi, iniziato intorno alle 17 del 22 agosto nei padiglioni della Fiera di Rimini, si è rivelato una vera e propria critica al ruolo dell’Unione Europea nella gestione dei negoziati di pace riguardanti i conflitti in atto. “L'Ue ha avuto un ruolo marginale per i negoziati per la pace in Ucraina – afferma Draghi –. L'Ue è stata spettatrice anche quando siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava”.

“Per anni l'Ue ha creduto che la sua dimensione economica – continua l’ex premier –, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest'anno sarà ricordato come l'anno in cui questa illusione è evaporata. Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa”.

“È chiaro che distruggere l'integrazione europea per tornare alla sovranità nazionale non farebbe altro che esporci ancor di più al volere delle grandi potenze – ha poi aggiunto –. L'Europa è poco attrezzata in un mondo dove geo-economia, sicurezza e stabilità delle fonti di approvvigionamento più che non l'efficienza ispirano le relazioni commerciali internazionali. La nostra organizzazione politica deve adattarsi alle esigenze del suo tempo quando esse sono esistenziali: noi europei dobbiamo arrivare a un consenso su ciò che questo comporta”.

“Occorre speranza nel cambiamento”

Nel corso del suo lungo discorso, Draghi ha dedicato un frangente anche alla speranza che i cittadini europei devono poter avere nei confronti di un’Europa forte e stabile: “Nell'attuale panorama internazionale – ha argomentato – lo scetticismo aiuta a vedere attraverso la nebbia della retorica ma occorre anche la speranza nel cambiamento e la fiducia nelle proprie capacità di attuarlo. Tutti voi (rivolto alla platea) siete cresciuti in un'Europa in cui gli Stati nazione hanno perso importanza relativa: siete cresciuti come europei in un mondo dove è naturale viaggiare, lavorare e studiare in altri paesi. Molti di voi accettano di essere sia italiani che europei; molti di voi riconoscono come l'Europa aiuti i piccoli Paesi a raggiungere insieme obiettivi che non riuscirebbero a conseguire da soli, specialmente in un mondo dominato da superpotenze come gli Stati Uniti e la Cina. È quindi naturale che speriate nel cambiamento dell'Europa”.

Due parole anche su Donald Trump: “Ci ha dato una sveglia molto brutale, le relazioni con gli Usa hanno cambiato tutto. La prima cosa da fare è: stringiamoci tutti insieme. Ma c'è una situazione politica, sociale e psicologica che fa sperare bene circa una diversa forma di organizzazione politica, bisogna imparare ad andare d'accordo. Rigidità e passività creano inazione, è un po' quello che abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni, l'inazione è il peggior nemico dell'Europa”.

“Necessarie forme di debito comune”

“Anni fa, proprio qui al vostro Meeting – prosegue Draghi –, ricordai come c'è debito buono e debito cattivo. Oggi, tuttavia, in alcuni settori il debito buono non è più possibile a livello nazionale, poiché gli investimenti fatti in isolamento non possono raggiungere la dimensione necessaria per aumentare la produttività e giustificare il debito”. Rivolto all’attenta platea del Meeting di Rimini, l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha inoltre sottolineato come “soltanto forme di debito comune possano sostenere progetti europei di grande ampiezza che sforzi nazionali frammentati insufficienti non riuscirebbero mai ad attuare”. Questo, secondo lui, varrebbe “per la Difesa – soprattutto per ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo –, per l'energia, per gli investimenti necessari nelle reti e nell'infrastruttura europea e per le tecnologie dirompenti, un'area in cui i rischi sono molto alti ma i potenziali successi sono fondamentali nel trasformare le nostre economie”.

“L’Ue torni ad essere protagonista, no spettatrice”

“Per affrontare le sfide di oggi – ha puntualizzato Draghi – l'Unione Europea deve trasformarsi da spettatore o al più comprimario in attore protagonista. Per farlo deve mutare anche la sua organizzazione politica che è inseparabile dalla sua capacità di raggiungere i suoi obiettivi economici e strategici. E le riforme in campo economico restano condizione necessaria in questo percorso di consapevolezza. Ma è anche vero che per difendere l'Europa dal crescente scetticismo non dobbiamo cercare di estrapolare le conquiste del passato nel futuro che ci accingiamo a vivere. Il prendere atto che la forza economica è condizione necessaria ma non sufficiente per avere forza geopolitica, potrà finalmente avviare una riflessione politica sul futuro dell'Unione”. Draghi si è poi soffermato sull’incontro andato in scena alla casa Bianca tra Trump, Zelensky e alcuni dei leader europei più rilevanti: “La presenza dei cinque leader di Stati europei e dei Presidenti della Commissione e del Consiglio Europei nell'ultimo incontro alla Casa Bianca è stata una manifestazione di unità che vale agli occhi dei cittadini più di tante riunioni a Bruxelles”. Spazio anche per i giovani e un appello all’Unione per cercare di attrarre il più possibile il loro interesse: “La convinta adesione alla costruzione del progetto europeo delle generazioni più giovani – ha evidenziato – dipende anche in misura importante dalla capacità dell'Ue di offrire ai suoi cittadini prospettive per il futuro, quindi anche dalla crescita economica, che in Ue è stata negli ultimi trent'anni più bassa che in tutto il resto del mondo”.

Il precedente del 2022

Per Draghi non è la prima volta al Meeting. Nel 2022, il suo intervento da premier uscente era stato un momento di alto profilo, un appello all'unità e all'azione. In quell'occasione, aveva affrontato con grande chiarezza temi urgenti come la crisi energetica, la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici, proponendo soluzioni concrete come il tetto al prezzo del gas. Era stato un discorso di congedo, ma anche un invito ai giovani a non disperare e a impegnarsi per il futuro del Paese.