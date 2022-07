Governo Draghi, Mattarella respinge le dimissioni. Si va ai tempi supplementari

Roma - È una frana che precipita inesorabile, di ora in ora nonostante i tentativi di frenarla. Sforzi inutili: Draghi si dimette. "La maggioranza di unità nazionale non c’è più. È venuto meno il rapporto di fiducia tra le forze di governo, dice ai ministri dopo lo strappo dei 5 Stelle che, in Senato, non hanno votato la fiducia al decreto Aiuti (passato con 172 sì). Toni che sembrano non lasciare spazi a ripensamenti: chi gli ha parlato ieri racconta che "fa sul serio", e non ha nessuna voglia di tornare in quel teatrino. Resta uno spiraglio, perché mercoledì il premier si presenterà in Parlamento. Mattarella, che non vuole la crisi, respinge le dimissioni con una formula eloquente: "Renderà comunicazioni affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione". Parole che non considerano la partita chiusa: si va ai tempi supplementari. Dalle mine di Renzi ai Papeete: quante grane per Mattarella Il primo a provare a tenerla aperta, di buon mattino, è il ministro D’Incà (M5s), incaricato da Conte di verificare la possibilità di evitare il voto di fiducia a Palazzo Madama. Ufficialmente Draghi non ne sapeva niente. È difficile credere che un ministro per il rapporti con il Parlamento possa discutere con i capigruppo di questo lasciando il capo del governo all’oscuro. Il tentativo comunque fallisce miseramente: Iv e Fi non vogliono saperne, e quando il disperato escamotage è noto, Draghi lo smentisce: "Si voti la fiducia". È al capo dello Stato che nel primo informale colloquio alle 15 si deve lo sforzo più autorevole per fare cambiare idea al premier furioso. Non trapelano indiscrezioni, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un faccia a faccia con momenti di tensione. Mattarella espone le ragioni che sconsigliano di andare a votare: l’esigenza di portare avanti il Pnrr, la ...