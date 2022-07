Crisi di governo, il voto di fiducia di mercoledì regala chance a Draghi

Roma, 18 luglio 2022 - La decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di far seguire una votazione alle comunicazioni che mercoledì prossimo Mario Draghi terrà al Parlamento (Camera e Senato, in qualche ordine è ancora da stabilire con certezza) porta un po’ di chiarezza in questa 'drole de crisi', ossia una crisi-non crisi, una crisi con il governo nel pieno dei suoi poteri. Se infatti è stata presa questa decisione è presumibile pensare che in qualche modo lo si sia fatto dopo aver sentito sentito Palazzo Chigi, e perché no, magari qualche spiffero di tutto ciò sia arrivato anche al (o dal) Quirinale. Niente di strano, tutto perfettamente legittimo. E’ anzi doveroso che tutte le istituzioni della repubblica collaborino per chiudere al più presto la crisi. Se però Palazzo Chigi non si è detta contraria al voto di fiducia è perché evidentemente nutre una certa speranza che l’impasse si stia in un modo o nell’altro ricomponendo. Se tirasse davvero brutta aria, aria di dimissioni incombenti o irrevocabili, Draghi avrebbe forse preferito evitare un voto di sfiducia. Avrebbe preso atto che non ci sono le condizioni per andare avanti con l’azione di governo e sarebbe salito al Quirinale per confermare, stavolta in maniera definitiva, la propria intenzione di lasciare. Mattarella avrebbe preso atto della situazione e probabilmente sciolto le camere. Il tempo che separa la decisione sul voto a mercoledì sarà quindi impegnato a imbastire la trama politica per permettere a tutti di minimizzare le perdite e guadagnare posizioni per la campagna elettorale cui questa crisi ha di fatto dato il via. Comunque vada mercoledì il governo è infatti finito, e da ora in avanti i partiti tenderanno a differenziare le proprie posizioni, come accade sempre prima delle elezioni. E se davvero le elezioni anticipate finiranno per essere evitate, cosa ...