Draghi, la conferenza stampa in diretta. "Raggiunti gli obiettivi sul Pnrr"

Roma, 30 giugno 2022 - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto bollette, modificato dopo il primo passaggio la settimana scorsa. Approvati anche i disegni di legge sul rendiconto e l'assestamento di bilancio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha poi tenuto una conferenza stampa. Il decreto introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

"Sono molto soddisfatto perché il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi del Pnrr per questo semestre. L'Italia ha dunque rispettato tutte le scadenze del piano ed è un segnale essenziale per la serietà e la credibilità del paese ed è già al lavoro per le scadenze di dicembre", ha detto il premier Draghi in conferenza stampa.