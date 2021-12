Roma, 22 dicembre 2021 - "Il vaccino resta lo strumento di difesa migliore dal Covid". Con queste parole il premier Mario Draghi ha aperto la conferenza stampa di fine anno, lanciando un nuovo invito a vaccinarsi e a fare la terza dose, dopo l'intervento di apertura del presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha chiesto "maggiore protezione" per la categoria dei giornalisti, "più volte bersaglio" nell'epoca della pandemia.

"Vaccino funziona contro le varianti"

"Grazie per quel che fate per la democrazia e la libertà", ha risposto il presidente del Consiglio, che poi ha iniziato a parlare della lotta al Covid. "Abbiamo sommistrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità. Il vaccino funziona anche contro le varianti". Il vaccino funziona anche contro le varianti", ha sostenuto il premier, che ha aggiunto: "I tre quarti dei decessi sono tra non vaccinati".

"E la campagna vaccinale è stata essenziale per l'economia che quest'anno crescerà oltre del 6% dopo un calo di quasi il 9% dello scorso anno. È ripartita l'occupazione (500 mila posti) anche se è vero che molta occupazione è a tempo determinato. Ma l'aumento c'è stato. Benefici anche sui conti pubblici e il rapporto debito/pil inizierà a scendere già da quest'anno", sono i dati forniti da Draghi.

"Green pass, valutiamo riduzione"

Domani alla cabina di regia a Palazzo Chigi si discuterà sicuramente della riduzione dei tempi di validità del Green pass, diventato uno strumento di libertà, la convinzione del premier.

Mascherine all'aperto e tamponi ai vaccinati

Alla cabina di regia si discuterà anche di "mascherine anche all'aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti", dell'uso "di mascherine FFp2, in particolare in certi ambienti chiusi". E "non è esclusa l'applicazione del tampone" perché "c'è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile il tampone". "tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus", ha spiegato il premier.

Obbligo mascherine Ffp2 al chiuso, eliminazione dei test antigenici come mezzo per ottenere il green pass e ritorno massiccio allo smart working nella pubblica amministrazione: "sono tutti e tre temi che saranno in discussione nella cabina regia di domani", ha sottolineato.

"Sono un nonno al servizio delle istituzioni"

Rispondendo a una domanda sul futuro immediato, il premier ha affermato: "Fondamentale per l'azione di Governo è stato il sostegno delle forze politiche, i miei destini personali non contano assolutamente niente. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo o, se volete, un nonno al servizio delle istituzioni. Quindi la responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche, quelle che hanno permesso a questo governo di agire, non è nelle mani di individui. Sarebbe veramente un fare offesa all'Italia, che è molto di più di persone individuali". "Questo Governo - ha affermato in un altro passaggio - è nato chiamato dal Presidente della Repubblica: ha fatto tutto o comunque molto di quello che era stato chiamato per fare, tutti noi abbiamo speso tutti noi stessi". Precedentemente, Draghi aveva enumerato gli obiettivi raggiunti su vaccini e Pnrr, aggiungendo: "Il Governo ha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà" alla sua guida. "L'importante - ha aggiunto - è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo Governo, ed è la più ampia possibile".

Superbonus

Il premier ha poi parlato del "superbonus, una misura che ha dato molto beneficio, ma ha creato distorsioni e per questo il governo" era "riluttante ad una sua estensione", spiegando che poi "il Parlamento ha usato i fondi per l'azione parlamentare che potevano andare anche in altre direzioni, per estenderlo. Ma perché il governo non voleva? Per le distorsioni, con l'aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni. Il risultato - ha spiegato - è che oggi un'unità di efficientamento energetico costa molto più di prima. L'altro aspetto è che ha incentivato moltissime frodi".