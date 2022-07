Governo ultime notizie, Draghi alla Camera: al Colle per comunicare le mie determinazioni

Roma, 21 luglio 2022 - Mario Draghi è stato accolto da un grande applauso della Camera. Inizia il secondo tempo della crisi di governo. Ma l'intervento è stato fulmineo, pochi secondi per annunciare: "Chiedo la sospensione della seduta perché mi sto recando al Quirinale per comunicare le mie determinazioni".

Lega, Forza Italia e M5s ieri non hanno votato per il premier al Senato. Il governo raccoglie solo 95 sì e 38 no. La fiducia c’è, la maggioranza no. Il premier annuncerà oggi alla Camera le dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle a Mattarella.

Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Tempi e modi sono nelle mani del capo dello Stato. È l’epilogo di una giornata drammatica tra Palazzo Madama, Palazzo Chigi e il Quirinale. Forza Italia segue Salvini e si spacca: se ne va la ministra Gelmini, il senatore Cangini vota la fiducia. ‘Noi messi alla porta", dice Conte. ‘Un giorno di follia, il Parlamento si mette contro l’Italia", afferma Letta. Per Renzi "il populismo ha vinto sulla politica, colpevoli Conte e Salvini".

Cosa succede ora

Il premier ieri ha avuto toni duri in più di un passaggio. Come quando ha messo in chiaro: "Da me nessuna richiesta di pieni poteri, va bene?". Dura anche la replica sul superbonus e chi ha disegnato i meccanismi di cessione.

Il secondo tempo è iniziato alle 9 alla Camera. Poi Draghi salirà al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come prevede la Costituzione, dopo aver incontrato i presidenti Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati scioglierà le Camere. Quindi dovrà essere fissata la data delle elezioni. che dovranno tenersi tra i 60 e 70 giorni dallo scioglimento del Parlamento.

Ultime notizie: la giornata politica ora per ora

Ore 7, la crisi vista dalla stampa internazionale

Per l’Italia è iniziata “una nuova stagione di caos politico” in un “momento critico in cui l’Unione europea lotta per mantenere un fronte unito contro la Russia e far rivivere la sua economia”. Così il New York Times racconta la giornata di ieri. “L’influenza e la credibilità dell’Italia sono stati messi da parte mercoledì, lasciando il paese navigare verso una nuova stagione di caos politico in un momento critico in cui l’Unione europea sta lottando per tenere unito un fronte unito contro la Russia e per far rinascere le sue economie”, ha scritto il giornalista del NYT Jason Horowitz. “Le dimissioni di Draghi corrispondono a un urticante colpo sia per l’Italia sia per l’Europa”, continua l’articolo. “L’ex presidente della Banca centrale europea, che ha contribuito a salvare l’euro, ha usato la sua statura di statista per creare un breve periodo d’oro per l’Italia, dopo essere diventato primo ministro nel 2021”.

Ampio spazio alla crisi di governo in Italia anche sui giornali francesi in edicola oggi. "La destra e il M5S fanno cadere Mario Draghi", è il titolo pubblicato in prima pagina su Le Figaro, il grande quotidiano conservatore della Francia.

Ore 8, cosa si aspettano i mercati

“La scelta di M5S, Lega e Forza Italia di non sostenere più il governo di unità nazionale - afferma Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia - avrà conseguenze fortemente negative sull’andamento dell’azionario italiano e aumenterà le tensioni sullo spread con un forte rialzo dei rendimenti dei titoli di stato italiani. Al momento sulle nostre piattaforme i derivati sull’indice italiano evidenziano una discesa del 2,50%. Riguardo all’obbligazionario, crediamo che i timori degli investitori su un lungo periodo di instabilita’ politica in Italia possano portare lo spread nel breve termine a 250 punti base e nel medio sui 300 punti. Oggi ci sarà anche il meeting della Bce che in caso di un piano non convincente per evitare la frammentazione finanziaria dell’Eurozona potrebbe contribuire a un ulteriore ampliamento dei differenziali di rendimento. Infine, l’uscita di Draghi aumenta le probabilità che la Bce possa associare al nuovo programma di acquisto titoli condizionalità più stringenti del previsto”.

Ore 8.30 Draghi arriva a palazzo Chigi

Mario Draghi è arrivato a Palazzo Chigi. Alle 9 il premier è atteso alla Camera per le comunicazioni, a seguire -dopo un probabile Cdm lampo- dovrebbe recarsi al Quirinale per le dimissioni. Nella sede del governo è arrivato da pochi minuti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.

Ore 9 Draghi alla Camera

Il premier Draghi prende la parola e chiede di sospendere la seduta "perché mi sto recando al Quirinale per le mie determinazioni". Draghi era stato accolto da un lungo applauso. Alla richiesta di sospensione dei lavori il presidente della Camera Fico gli ha chiesto: "Presidente, quanto tempo pensa...?". Quindi ha comunicato all'aula: "Riprendiamo a mezzogiorno".