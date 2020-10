Roma, 6 ottobre 2020 - "L'Italia sta meglio in questo momento" rispetto a molti altri Paesi europei, "insieme alla Germania è quello che sta reggendo meglio la seconda ondata del Coronavirus ma non dobbiamo farci nessuna illusione. Sarebbe profondamente sbagliato immaginare di esserne fuori". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha aperto il suo intervento alla Camera per illustrare i contenuti del nuovo dpcm per il contenimento della pandemia da Covid-19, le cui regole essenziali saranno "mascherine anche all'aperto, divieto di assembramenti e lavaggio delle mani".

La valutazione del presidente del Consiglio di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio "è corrispondente alla situazione in cui si trova il paese", ha proseguito speranza spiegando che "nel mondo i contagiati superano 35 milioni con oltre 1 milione di decessi, e l'Ecdc posiziona l'Italia al 45° posto".

"C'è una crescita diffusa, generalizzata, che tocca tutti i territori e quindi nessuna Regione può sentirsi fuori dai rischi che tutto il Paese corre". Il ministro ha quindi confermato che, "nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare, valutiamo l'estensione dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto".

"Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci - ha detto ancora Speranza -. Dobbiamo ricordare le regole essenziali come il lavaggio delle mani, oltre al'uso delle mascherine, è questo il dpcm che approveremo nella giornata di domani. Sarebbe profondamente sbagliato dividersi su queste che sono le indicazioni della comunita scientifica per provare a contrastare il virus ".