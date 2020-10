Roma, 19 ottobre 2020 - Il nuovo Dpcm 18 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure restrittive per fronteggiare la seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus in Italia (qui i dati del 17 ottobre) è stato pubblicato - dopo la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza - sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi già entrato in vigore da oggi fino al 13 novembre.

Conte: "La strategia è cambiata"

Il testo contiene norme per evitare assembramenti e movida (possibilità di chiudere strade e piazze alle 21 ma scompare la parola 'sindaci', bar e ristoranti aperti fino alle 24 ma chiusura alle 18 senza servizio al tavoli); norme sullo sport di contatto: stop alle gare a livello dilettantistico provinciale. E sulla scuola prevede che alle superiori gli ingressi avvengano dalle 9.

Qui potete scaricare il testo definitivo del decreto e i relativi allegati

Dpcm 18 ottobre: il testo definitivo

Dpcm 18 ottobre: gli allegati