Dl Sicurezza, la critica degli avvocati: “Rischia di colpire più il disagio sociale che proteggere la collettività”

Roma, 16 giugno 2025 – Avvocato Mario Scialla, l’Ocf (Organismo Congressuale Forense) ha criticato il Dl Sicurezza parlando di un uso punitivo e simbolico del diritto penale. Cosa intendete?

“Il decreto non affronta concretamente le cause dell’insicurezza ma costruisce consenso attraverso l’allarme sociale. Si rischia così di utilizzare il diritto penale come strumento di comunicazione politica. Inasprire le pene e introdurre nuove fattispecie di reato – ben 14, molte delle quali sovrapposte a norme già esistenti – non migliora la sicurezza, ma danneggia i principi fondamentali del nostro ordinamento”.

A proposito di questi nuovi reati: quali sono, secondo voi, i più problematici?

“Ce ne sono diversi. Penso all’introduzione della resistenza passiva come reato che può portare al carcere, all’aggravamento delle pene per accattonaggio, anche in presenza di minori e alla criminalizzazione dell’occupazione arbitraria di immobili, che attribuisce un potere immediato di sgombero alla polizia giudiziaria. Sono norme che all’atto pratico andranno a colpire più la marginalità e il disagio sociale di quanto possano proteggere effettivamente la collettività”.

Alcuni hanno parlato di un decreto “contro le madri rom” per le norme su detenzione e misure cautelari. Cosa ne pensa?

“Quando si modifica il codice penale per facilitare la detenzione delle madri, anche con figli piccoli e soprattutto si sottrae al giudice ogni margine di valutazione concreta, si compie una scelta che, probabilmente, rappresenta un rimedio peggiore del male. È evidente che questo tipo di misura colpisce in modo sproporzionato fasce deboli, come le donne rom, che vivono in condizioni precarie. E spaventa soprattutto che in simili vicende, estremamente delicate, il giudice non abbia possibilità di modulare la norma al caso che gli si prospetta perdendo, di fatto, il giudizio discrezionale”.

Ritenete che ci sia un eccesso di nuove fattispecie penali?

“Sì. Il sistema penale italiano è già estremamente articolato e complesso. Aggiungere nuovi reati senza una logica sistemica – e anzi rischiando di duplicare norme già esistenti – produce solo confusione, andando in contrasto con i principi costituzionali di determinatezza e proporzionalità della pena. Anziché optare per un diritto penale minimo qui si sceglie, in maniera anacronistica, un diritto penale massimo. E l’esperienza ci insegna che i mali della società non si curano con il panpenalismo”.

Un altro tema delicato è l’articolo 31, che amplia i poteri degli agenti dei servizi segreti anche per reati molto gravi. Qual è la vostra valutazione?

“L’estensione della copertura penale agli 007, che ora possono essere autorizzati non solo a partecipare, ma anche a dirigere e organizzare associazioni sovversive o armate, apre a un terreno scivoloso. Pur comprendendo la necessità di strumenti efficaci contro il terrorismo, riteniamo che sia pericoloso derogare a principi fondamentali del diritto penale e del controllo democratico, senza rischiare di creare zone opache e irresponsabili dell’ordinamento. Serve grande cautela”.

Alcune norme sembrano mirate anche a colpire la protesta. È così?

“È così. Il nuovo reato per chi blocca le strade, anche con sit-in o cortei, o le aggravanti per i reati commessi nei pressi di stazioni e mezzi pubblici, rappresentano un chiaro segnale di repressione preventiva del dissenso. Non si può sacrificare la libertà di manifestare sull’altare di una sicurezza intesa solo come ordine pubblico. Il cittadino non può essere inteso pregiudizialmente come un nemico”.

Siete contrari alla "flagranza differita" introdotta in alcuni casi?

“Sì, perché apre a derive pericolose. Se oggi si può essere arrestati anche giorni dopo una manifestazione sulla base di un video, si crea un pericoloso precedente in cui l’immediatezza dell’accertamento viene sostituita da valutazioni postume ed elaborazioni investigative”.

In definitiva, che società disegna questo decreto?

“Una società chiusa, impaurita, repressiva. Una società in cui si pensa che più carcere equivalga a più giustizia. Noi crediamo, al contrario, che solo un diritto penale liberale, proporzionato e garantista possa costruire sicurezza vera e duratura. Oltretutto con questi interventi si rischia anche di vanificare il tanto di buono che si è provveduto a fare con la riforma della giustizia nel processo penale che invece è di stampo decisamente liberale e garantista”.