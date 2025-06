Dl sicurezza al voto finale, la minoranza seduta per terra per protesta: seduta sospesa

Roma, 4 giugno 2025 – Si terrà oggi il voto di fiducia del Senato sul dl sicurezza.

Terminata la discussione generale a Palazzo Madama, il governo ha posto la fiducia sul provvedimento. A prendere la parola il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La fiducia è posta sul testo varato dal governo poiché né alla Camera né in Senato sono stati approvati emendamenti. In Aula è presente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dopo l'intervento di Ciriani, è stata quindi aperta la discussione generale sulla questione di fiducia. Il decreto è stato incardinato oggi e licenziato in una seduta lampo dalle commissioni dove non è stata esaminata neanche una delle 131 proposte di modifica, tra le proteste delle opposizioni.

Seduti per terra nell'emiciclo gli esponenti delle minoranze danno le spalle ai banchi del governo e scandiscono "vergogna" e "pagliacci". A presiedere è il presidente di palazzo Madama, Ignazio la Russa, che non vuole sospendere la seduta. A terra anche alcuni capigruppo di M5s, Pd e Avs. Alla fine viene chiesta la riunione della conferenza dei capigruppo e La Russa sospende i lavori.

Il voto finale sarebbe fissato per le 12.

Diretta video

Un momento della protesta delle opposizioni durante il voto del dl sicurezza in aula alla camera

"Sono convinto che non si determinerà l'aggravio sul sistema delle carceri" con il decreto sicurezza, assicura il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Sky Tg24, osservando che "molte delle fattispecie erano già previste come reato".

Bufera sulle parole di Berrino

Scoppia la bufera sulle parole del senatore di FdI, Berrino che nel suo intervento ieri sera ha affermato che “le donne che fanno figli per rubare non sono degne di farlo e che se un giudice reputa che un bambino possa stare più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere forse è giusto cosi'', come ha ricordato il caporgruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia, che ha aggiunto: “Insomma per Berrino i bambini stanno bene in carcere. Non credo ci sia da aggiungere altro a quanto abbiamo ascoltato. Questo è il senso della vergognosa e aberrante idea che FdI, il partito di Giorgia Meloni, 'donna', 'madre', 'cristiana', ha della sicurezza".

"Raramente ho sentito parole più crudeli", ha scritto su X il senatore dem Filippo Sensi augurandosi "sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero. Ho urlato di tutto".