Il Dl giustizia è legge: le novità principali in sintesi

Roma, 1 ottobre 2025 – Decreto giustizia: ora è legge. È stato approvato oggi in Senato con un voto per alzata di mano il decreto contenente un pacchetto di interventi urgenti in materia di giustizia. Si tratta del via libera definitivo, visto che il testo era già stato approvato dalla Camera dei deputati con 130 voti a favore e 84 contrari.

Con le nuove norme si amplia, tra l'altro, fino al 30 giugno 2026 la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione e consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace in caso di mancanza di togati in organico. Tutto questo con l'obiettivo di "garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr".

Sempre fino al 30 giugno, sono "ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti" al fine dei trasferimenti temporanei dei magistrati da un ufficio ad un altro per questioni di servizio. Si introduce una deroga – fino alla stessa data – al limite oggi previsto per l'utilizzo negli uffici dei giudici onorari di pace, consentendo che possano essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche per ragioni relative a buchi di organico. Tra le misure introdotte nel corso dell'esame alla Camera, l'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'accertamento dell'attivabilità, dell'operatività e della funzionalità dei braccialetti elettronici.

"Questo provvedimento è necessario per avvicinarci agli obiettivi previsti dal Pnrr, nell'interesse non del governo o della maggioranza, ma dell'Italia intera. Gli obiettivi sono stati già individuati: il 90% della riduzione dei procedimenti civili affidati ai tribunali e alle corti di appello, e l’abbattimento del 40% del disposition time per recuperare gli arretrati”, ha detto in aula il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

“Oggi invocano maggiori risorse per questo settore dopo aver creato il più grande buco di bilancio che la storia ricordi. Noi vogliamo restituire all'Italia un processo agile e moderno. Vogliamo incrementare le piante organiche delle corti di appello, vogliamo applicazioni a distanza per il recupero degli arretrati, poteri straordinari ai capi degli uffici che possano riorganizzare il lavoro al loro interno”, ha concluso il senatore.

"Il decreto giustizia è un provvedimento 'cerotto', che non affronta le carenze strutturali del nostro sistema giudiziario. Le carceri restano 'discariche sociali': sovraffollamento, degrado, mancanza di personale e servizi, situazioni che ledono i diritti dei detenuti e mettono in difficoltà anche gli agenti penitenziari. Un carcere così aumenta solo la recidiva. E i tempi dei processi rimangono lunghi. Nulla cambia davvero. Non ci sono fondi adeguati, non ci sono assunzioni, non c'è un piano serio per la giustizia né penale né civile”, afferma la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi.

"Governo e maggioranza mettono semplicemente la polvere sotto il tappeto ignorando le conseguenze di tali scelte. Così si paralizza la giustizia di prossimità. Il Governo ricorre all'aumento del processo da remoto quando fino ad un'ora prima ha lavorato contro questa forma di processo. Questo decreto serve solo per mettere una bandierina sul Pnrr e annunciare che un altro obiettivo è stato raggiunto. A prescindere dai danni che verranno fatti”, ha detto intervenendo nell'aula di palazzo Madama il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia.

La nuova legge contiene diverse misure che regolano l'organizzazione del sistema giudiziario. Sono tre le tre direttrici principali. La prima riguarda il potenziamento delle risorse umane, con applicazioni temporanee di magistrati, incentivi per le sedi disagiate, impiego del lavoro da remoto e un tirocinio accelerato per i nuovi magistrati. La seconda introduce modifiche al processo civile e l’introduzione di poteri straordinari per i capi degli uffici giudiziari, così da snellire le procedure. La terza si concentra, invece, sull’ottimizzazione delle riforme in corso, rinviando l’entrata in vigore di alcune disposizioni per evitare dispersione di risorse e garantire continuità operativa.

È stato poi introdotto un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi. Il Dl prevede anche il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria e introduce ulteriori informazioni sui fondi destinati alla costruzione di nuove carceri.

Il decreto prevede anche il rafforzamento della magistratura di sorveglianza, chiamata ad intervenire nella tutela dei diritti dei detenuti, e una revisione della disciplina degli indennizzi ex legge Pinto, per accelerare i pagamenti ed evitare nuove condanne della Corte EDU. Si tratta di un intervento emergenziale e a tempo, ma con potenziali ricadute strutturali sul funzionamento del sistema giudiziario.

Il provvedimento, che si compone di 13 articoli, introduce misure urgenti in materia di giustizia al fine di consentire il raggiungimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti nel settore della giustizia.

L'﻿articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente,﻿ - allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR – da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i target PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari. Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando procedure di trasferimento per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.

L'articolo 4 prevede, in via straordinaria la facoltà dei capi degli uffici individuati dal CSM in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare interventi di riorganizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente l'articolo 4 prevede, inoltre, che il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali dell'anno 2025 conservi efficacia anche per l'anno 2026 e una proroga dei termini per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica per il quadriennio 2026/2029.

L'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con DM 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le corti di appello, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, differisce una serie di termini normativi in materia di giustizia e di professioni pedagogiche.

L'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità, prevedendo la sospensione del procedimento per l'espletamento della consulenza medesima.

L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo in relazione alle suddette controversie l'applicazione del rito abbreviato. L'articolo, inoltre, reca disposizioni in materia attività sanzionatorie dell'Agenzia.

L'articolo 8 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di sorveglianza. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'accertamento dell'attivabilità, dell'operatività e della funzionalità dei c.d. "braccialetti elettronici".

L'articolo 9 reca modifiche alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio e introducendo alcuni meccanismi di decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero il 9 agosto 2025. Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.