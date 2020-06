Roma, 19 giugno 2020 - Dopo il pasticcio e la bagarre di ieri sul Decreto elezioni con l'annullamento del voto, l'aula del Senato ci riprova. E' infatti stata aperta la seduta dell'aula di Palazzo Madama con la consueta lettura del processo verbale di ieri. L'aula è appunto convocata per ripetere il voto sul decreto dopo l'annullamento di quello di ieri.

E' stato un avvio concitato con la maggioranza che ha criticato la presidente Elisabetta Casellati. tanto da far modificare il verbale della seduta di ieri, con la richiesta di inserire che molti senatori della maggioranza avevano chiesto di poter intervenire prima di Roberto Calderoli e anche prima che venisse messa in votazione la sua proposta di non procedere all'esame degli articoli del decreto Elezioni

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha chiesto scusa dicendosi amareggiata: "Sono profondamente amareggiata di quanto accaduto, non c'ero io ma mi assumo le mie responsabilità. C'è stato un errore non imputabile a nessuno. Ho appreso ieri sera alle 20,45 che c'era stato questo problema. Mi si può dire tutto ma che si imputi alla Presidenza un errore informatico mi pare eccessivo. Chiedo scusa ma non posso rimproverarmi nulla. Poi se mancava una maggioranza non è attribuibile alla Presidenza".

Le reazioni

Dura Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: "Per molto, molto meno qualsiasi governo di centrodestra sarebbe stato costretto a dimettersi. Ma quando al governo c'è la sinistra tutto è ammesso. E' la famosa democrazia variabile del sistema politico italiano". "Così si mette a repentaglio la credibilità dell'istituzione parlamentare". Così il senatore M5s, Primo Di Nicola, intervenendo nell'aula del Senato.

Iniziata la votazione

Iniziata la prima chiama, le opposizioni hanno confermato la posizione di ieri non partecipando al voto sulla fiducia.