Dl Economia, oggi al Senato il voto decisivo

È oggi la giornata decisiva per l’approvazione del decreto Economia, il provvedimento urgente che prevede misure per il finanziamento di attività economiche e imprese. Sul voto, il governo attraverso il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (foto), ha posto alla Camera la questione di fiducia dopo che lo stesso testo è già stato approvato dal Senato.

Il decreto-legge introduce una serie di interventi urgenti per sostenere l’economia italiana in un momento di forte transizione. Sul fronte delle infrastrutture, il provvedimento rifinanzia il Fondo per l’avvio di opere pubbliche non più coperte dal PNRR, purché gli appalti vengano aggiudicati entro la fine dell’anno. Vengono poi stanziate risorse importanti per progetti strategici: 50 milioni di euro nel 2026 e 92,8 milioni nel 2027 per l’avvio della fase B della diga foranea di Genova, 23 milioni al Comune di Venezia, e altri fondi per impianti di dissalazione in alcuni comuni siciliani.

Alla Presidenza del Consiglio vengono inoltre assegnati oltre 228 milioni per le politiche sportive. A livello sociale, il decreto introduce diverse novità. Tra queste, l’assegno integrativo per le lavoratrici madri con almeno due figli nel 2025, in attesa dell’attuazione del previsto esonero contributivo. Viene potenziato anche il bonus asilo nido, con nuove modalità semplificate per la richiesta a partire dal 2026, mentre si rafforza il Fondo di garanzia per la prima casa con 30 milioni di euro.

Nel settore sanitario, si stanziano 42 milioni annui per il triennio 2025-2027 destinati a strutture pediatriche e specializzate nella cura di alcune neoplasie maligne.